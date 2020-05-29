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«Сырым или вареным»: Польза и вред куриных яиц для здоровья человека

«Сырым или вареным»: Польза и вред куриных яиц для здоровья человека

Куриные яйца — это продукт, без которого уже не обходится ни один человек. И взрослые и дети любят есть омлет по утрам или предпочитают есть их в вареном виде. А всеми любимые сырники или оладушки, там ведь тоже нужны яйца. Мы решили поинтересоваться у диетолога полезный ли продукт яйца и несет ли он вред нашему здоровью. Мнения разделили, так как кто-то говорил только о полезных свойствах яиц, а кто-то рассказал о вреде этого продукта. Собрав все данные и сделав вывод, мы расскажем вам об полезности и вреде яиц.

Яйцо — это продукт, созданный природой и поэтому возникаю споры о его полезности и вреде. Точно известно, что яйца несут в себе множество необходимый для организма веществ. Вот, например, белок отлично усваивается в нашем организме так как содержит аминокислоты, которые нам необходимы.

Желток — это почти вся таблица Менделеева и о его полезности ведутся споры. Она содержит много холестерина что не является нормой. Чтоб вы понимали суточная доза холестерина 300 миллиграмм, а желток содержит около 550 миллиграмм. Но в желтке есть и полезные вещества, например, лецитин и холин которые помогают в нормализации жирового обмена.


Что делать если в одном яйце есть полезные и вредные для организма вещества и как нам теперь его употреблять? Также обычно, как и раньше, но не злоупотреблять ими. Те, у кого повышен холестерин стоит либо воздержаться их употреблением, либо проконсультироваться с врачом.

Каким стоит употреблять яйцо?

Этот вопрос интересует многих. И так понятно, что после термической обработки все полезные витамины испаряются значит есть лучше яйца сырыми. Но в нашем организме есть ферменты, которые блокируются с помощью антиферментов, находящихся в том самом сыром яйце. Усвоение ферментом очень важно для организма поэтому делаем вывод что лучше есть яйцо в варёном виде. Жареные яйца есть не стоит так как это дополнительные жиры, которые пагубно влияют на наш организм.

Более кратко о полезности яиц:


Источник белка необходимый для нашего организма
Регулярное употребление способствует предотвращению развития метаболизма
Улучшает зрение
Помогает похудеть
Поддерживает функцию печени и мозга
Уменьшает риск заболевания сосудов, а также сердца

Кратко о противопоказаниях:


Люди старше 65 лет по запретам врача
Те, у кого повышен холестерин
Проблемы пищеварительной системы
Псориаз (большая вероятность возникновения аллергии)
Употребления в больших количествах

Больше всего яйца несут полезные вещества, и их употребления приносит больше пользы нежели вреда. Поэтому если не злоупотреблять можно их есть спокойно и не переживать за свой организм.

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По материалам: planktons

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