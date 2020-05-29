Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Вадим Карасев

Кадр: «Социальная сеть»

Режиссер Квентин Тарантино назвал ленту «Социальная сеть» Дэвида Финчера лучшим фильмом десятилетия. Его слова передает французский журнал Premiere.

«Он — номер один, потому что он лучший, вот и все! У него просто нет конкурентов», — объяснил свой выбор кинематографист.

Фильм «Социальная сеть» с Джесси Айзенбергом, Эндрю Гарфилдом и Джастином Тимберлейком в главных ролях рассказывает об истории создания Марком Цукербергом социальной сети Facebook. Сценарий ленты был написан Аароном Соркиным по выпущенной в 2009 году книге Бена Мезрича «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве». Премьера картины состоялась в октябре 2010 года.

В декабре 2019-го Тарантино назвал лучшими фильмами года ленты «Ирландец», «Капкан» и «Доктор Сон».