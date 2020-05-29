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"Таврида" проведет мастер-классы в регионах России для детей-сирот

"Таврида" проведет мастер-классы в регионах России для детей-сирот
Арт-кластер "Таврида" проведет более 230 мастер-классов в 75 регионах России, в том числе с участием звезд, по нескольким творческим направлениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Международный день защиты детей 1 июня, сообщает пресс-служба проекта.

"К трансляции онлайн-мастер-классов подключатся 482 организации для детей-сирот, более 13,5 тысяч детей примут участие", - говорится в сообщении.

Отмечается, мастер-классы пройдут в офлайн- и онлайн-форматах. К пяти онлайн-мероприятиям подключатся известные артисты, которые поздравят детей с праздником и ответят на два самых интересных вопроса. Среди них Сергей Безруков, Николай Расторгуев, Андрей Соколов, Алла Духова, Александр Новиков, Рутгер Гарехт. Задать вопрос может каждый ребенок под специальным постом в официальной группе онлайн-фестиваля "Большая перемена" в социальной сети "ВКонтакте".


"Таврида - детям". В нем уже приняли участие более 2,5 тысячи детей из 73 регионов России. В рамках проекта несколько раз в неделю проходили онлайн-мастер-классы для детей в возрасте от 4 до 14 лет по многим творческим направлениям.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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