Трамп допустил возможность закрытия Twitter

Вадим Карасев

Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность закрытия соцсети Twitter. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, передает РИА Новости.

Он пояснил, что не считает эту соцсеть свободной платформой для выражения мнения. «Если бы это было законно, если бы он мог быть законно закрыт, я бы это сделал», — сказал американский лидер.

Трамп уточнил, что не знает, как закрыть Twitter, но обсудит этот вопрос со своими юристами.

Тем не менее, президент отметил, что не собирается удалять свой аккаунт, так как он необходим для общения с американским народом. «Если бы у нас действительно были объективные СМИ, я бы сделал это быстро», — сказал он.

Ранее 29 мая Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей. Отныне платформы, замешанные в цензуре или политических действиях, не будут обладать защитой от ответственности, пояснил он.

Ранее Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы и в «удушении свободы слова» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации. «Они говорят, что мои слова по поводу голосования по почте, которое приведет к обширным коррупции и фальсификации, не соответствуют действительности, основываясь на проверке фактов, сделанной фейковыми новостями CNN и Washington Post от Amazon», — написал глава Белого дома.