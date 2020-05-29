Трамп пригрозил ввести войска в бунтующий из-за смерти чернокожего город

Вадим Карасев

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести войска в бунтующий из-за смерти чернокожего Миннеаполис. Об этом он написал в своем Twitter.

«Не могу просто так сидеть и смотреть на то, что происходит с великим американским городом. [Там] отсутствует сильный лидер. Либо этот слабак, мэр Джейкоб Фрей, возьмет себя в руки и усмирит толпу, либо я сам отправлю туда Национальную гвардию», — заявил американский лидер.

При этом ранее губернатор штата Миннесота Тим Уолз уже вызвал Нацгвардию в город. Тот отметил, что поддерживает мирные демонстрации, однако причиненные городу разрушения оправдывают действия по поддержанию безопасной обстановки. Вскоре протестующие подожгли полицейский участок.

Протесты в Миннеаполисе — крупнейшем городе штата Миннесота — начались после гибели чернокожего Джорджа Флойда. Он скончался 25 мая во время ареста, проведенного с применением силы. На следующий день на улицы вышли сотни человек, многие из них в масках с надписью «Я не могу дышать» — именно эти слова говорил полицейским погибший. Мирные демонстрации превратились в беспорядки с поджогами зданий, полиция ответила слезоточивым газом и резиновыми пулями.