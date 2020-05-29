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﻿Трансляции "Русских сезонов" набрали почти 20 миллионов просмотров

﻿Трансляции "Русских сезонов" набрали почти 20 миллионов просмотров
Онлайн-трансляции проекта Stay Home with Russian Seasons набрали около 20 миллионов просмотров, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.

"За два месяца совокупный охват проекта Stay Home with Russian Seasons составил около 20 млн просмотров на официальном сайте "Русские сезоны", на страницах в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, YouTube, а также на сайтах участников "Русских сезонов" и партнеров проекта", - говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках проекта состоялось больше 40 культурных трансляций, 10 трансляций на международных ресурсах и больше 60 трансляций на ресурсах российских партнеров проекта. Больше всего трансляции смотрели в России, Франции, Германии, США, Испании и Японии, добавили в пресс-службе.


"Инициатива Stay home with Russian Seasons оказалась невероятно востребованной. Нас смотрят зрители из разных стран мира и регионов России, и искусство онлайн – своеобразный ответ вызовам нашего времени. Конечно, в сети нет магии зала и личного присутствия зрителя, но все же такой формат раскрывает огромные возможности, знакомит максимально широкую аудиторию с творчеством российских коллективов. "Русские сезоны" – проект без границ, и мы будем обязательно его продолжать", – заявил директор проекта "Русские сезоны" Алексей Лебедев.


Наибольшее число просмотров набрали трансляции балета "Спящая красавица" Мариинского театра и ледового шоу Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта", охват которых составил более миллиона просмотров, заключили в пресс-службе.

"Русские сезоны" - это масштабный проект по представлению российской культуры зарубежному зрителю. В рамках фестиваля в одном из государств на протяжении года проходят гастроли российских творческих коллективов, выставки из собрания крупнейших музеев РФ, фестивали искусства, премьеры российского кино и другие проекты. С 23 марта 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией была запущена онлайн-платформа Stay Home with Russian Seasons, где размещались видеоматериалы участников проекта "Русские сезоны".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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