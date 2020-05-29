Трансляции "Русских сезонов" набрали почти 20 миллионов просмотров
"За два месяца совокупный охват проекта Stay Home with Russian Seasons составил около 20 млн просмотров на официальном сайте "Русские сезоны", на страницах в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, YouTube, а также на сайтах участников "Русских сезонов" и партнеров проекта", - говорится в сообщении пресс-службы.
В рамках проекта состоялось больше 40 культурных трансляций, 10 трансляций на международных ресурсах и больше 60 трансляций на ресурсах российских партнеров проекта. Больше всего трансляции смотрели в России, Франции, Германии, США, Испании и Японии, добавили в пресс-службе.
"Инициатива Stay home with Russian Seasons оказалась невероятно востребованной. Нас смотрят зрители из разных стран мира и регионов России, и искусство онлайн – своеобразный ответ вызовам нашего времени. Конечно, в сети нет магии зала и личного присутствия зрителя, но все же такой формат раскрывает огромные возможности, знакомит максимально широкую аудиторию с творчеством российских коллективов. "Русские сезоны" – проект без границ, и мы будем обязательно его продолжать", – заявил директор проекта "Русские сезоны" Алексей Лебедев.
Наибольшее число просмотров набрали трансляции балета "Спящая красавица" Мариинского театра и ледового шоу Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта", охват которых составил более миллиона просмотров, заключили в пресс-службе.
"Русские сезоны" - это масштабный проект по представлению российской культуры зарубежному зрителю. В рамках фестиваля в одном из государств на протяжении года проходят гастроли российских творческих коллективов, выставки из собрания крупнейших музеев РФ, фестивали искусства, премьеры российского кино и другие проекты. С 23 марта 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией была запущена онлайн-платформа Stay Home with Russian Seasons, где размещались видеоматериалы участников проекта "Русские сезоны".