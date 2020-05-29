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Троицкий мост через Неву открыли 117 лет назад

Троицкий мост через Неву открыли 117 лет назад

29 мая 1903 года в Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста через Неву. До этого между Петроградским районом и левым берегом Невы располагался наплавной мост, по которому реку переходили в течение ста лет.

Необходимость нового и постоянного моста стала очевидна в середине XIX века. Но лишь в 1891 году Городская Дума издала распоряжение о строительстве постоянной Троицкой переправы. Через год был объявлен международный конкурс на проект моста, в котором приняли участие многие известные инженеры и архитекторы. В итоге конкурс выиграл французский проект. Его авторы предложили интересную идею соединения пролётных конструкций моста. Проект был признан не только красивым и изящным, но и экономически более выгодным.

Закладку моста  провели в августе 1897 года, а на церемонию прибыл не только российский император, но и президент Франции. Строительство моста стало политическим событием, так как в те годы Россия и Франция начали сближение. В честь события главы государств положили по монете в основание конструкции.

29 мая 1903 года прошло торжественное открытие Троицкого моста. Он стал третьим постоянным мостом через Неву и до возведения моста Александра Невского в 1965 году оставался самым длинным в городе. Открытие переправы было приурочено к празднованию 200-летия Петербурга, в программе торжественных мероприятий были орудийный салют и крестный ход. Сегодня Троицкий мост — один из самых красивых мостов через Неву. Он соединяет Суворовскую площадь перед Марсовым полем и Троицкую площадь. Общая длина моста — 578 метров, ширина — 23,5 метров.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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