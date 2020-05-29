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Twitter и Facebook напомнили Трампу о законе после его указа о соцсетях

Twitter и Facebook напомнили Трампу о законе после его указа о соцсетях

Facebook и Twitter отреагировали на подписание президентом США Дональдом Трампом указа о регулировании деятельности социальных сетей. Как обращает внимание РИА «Новости», обе компании сослались на секцию 230 американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года.

Она гарантирует, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.

«Этот исполнительный указ является реакционным и политизированным подходом к основному закону (регулирующему отрасль). Секция 230 защищает американские инновации и свободу выражения, она опирается на фундамент демократических ценностей. Односторонние попытки ее подрыва угрожают будущему онлайновых высказываний и свободе интернета», — говорится в заявлении Twitter.

Как уже сообщало ИА Newstes, социальные сети в США останутся без защиты от претензий по редактированию контента. Трамп заявил, что в американской истории нет прецедентов, чтобы такое небольшое число корпораций контролировало «такую большую сферу человеческого взаимодействия».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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