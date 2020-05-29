Украина открыла десятки пунктов пропуска на границе: полный список
В ночь на 29 мая Украина возобновила работу 66 пунктов пропуска на государственной границе. Соответствующие изменения в перечень КПП, подлежащих закрытию на период карантина, правительство Украины утвердило 20 мая. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Так, уже открыты КПП на границе с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.
Автомобильные пункты пропуска
На границе с Польшей:
Волынская область — «Устилуг», «Ягодин»
Львовская область — «Смильница», «Шегини», «Краковец», «Рава-Русская», «Грушев»
На границе со Словакией:
Закарпатская область — «Ужгород», «Малый Березный»
На границе с Венгрией
Закарпатская область — «Чоп» (Тиса), «Дзвинковое», «Косино», «Лужанка», «Вилок»
На границе с Румынией:
Закарпатская область — «Дяково», «Солотвино»,
Черновицкая область — «Порубное»
На границе с Молдовой:
Черновицкая область — «Мамалыга», «Подворьевка», «Зеленая», «Кельменцы», «Россошаны», «Вашковцы», «Сокиряны»
Винницкая область — «Бронница», «Могилев-Подольский», «Великая Косница», «Грабаровка», «Болган», «Студена»
Одесская область — «Староказачье», «Рени», «Долинское», «Виноградовка», «Табаки», «Зализничное», «Новые Трояны», «Малоярославец», «Серпневое», «Лесное», «Паланка» (Маяки-Удобное), «Градинцы», «Кучурган», «Розаливка», «Гребеники», «Славяносербка», «Павловка», «Платоново», «Дубово», «Федосеевка»
Пункты пропуска для пешего перехода
На границе с Польшей:
«Ягодин» (Волынская область)
«Шегини» (Львовская область)
«Краковец» (Львовская область)
«Рава-Руська» (Львовская область)
На границе со Словакией
«Ужгород» (Закарпатская область)
На границе с Венгрией
«Чоп» (Тиса) (Закарпатская область)
На границе с Румынией
«Дяково» (Закарпатская область)
«Порубное» (Черновицкая область)
На границе с Молдовой
«Староказачье» (Одесская область)
«Рени» (Одесская область)
«Могилев-Подольский» (Винницкая область)
Также ожидается открытие ж/д пунктов пропуска «Рава-Русская» и «Хыров» на границе с Польшей, а также «Тересва» и «Деловое» на границе с Румынией.
Закрытыми пока остаются 56 пунктов пропуска, в частности — на участках границы с Беларусью и Молдовой.
Напомним, Украина закрыла пункты пропуска на границе еще 16 марта, но 6 мая была возобновлена работа пункта пропуска «Рава-Русская» на границе с Польшей.7 Сделайте "ФАКТЫ"
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