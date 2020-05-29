В Чечне оценили количество тяжелых случаев коронавирусной инфекции

Вадим Карасев

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Чечне очень много тяжелых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Минздрава республики Эльхан Сулейманов у себя в Instagram.

По его словам, количество зараженных пациентов в республике только растет. «У нас очень много тяжелых больных, больных, у которых есть сопутствующие заболевания», — сказал Сулейманов.

Министр рассказал, что за последние сутки поступило большое количество пациентов, 1085 человек находится в стационарах. 18 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Глава областного Минздрава призвал местных жителей строже отнестись к режиму самоизоляции и соблюдать профилактические меры. Он также призвал беречь пожилых людей.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о достижении пика коронавируса в республике. «Мы считаем, что достигли пика [по коронавирусу], после которого ожидаем спад», — сказал глава республики. Он поручил оперативному штабу и правительству региона подготовить план по переходу на второй этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

По последним данным, в Чечне выявлено 1174 зараженных коронавирусом. Выздоровели 745 человек, 13 скончались.