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В детском саду Кирова произошло массовое заражение детей коронавирусом

В детском саду Кирова произошло массовое заражение детей коронавирусом

В одном из детских садов города Кирова произошло массовое заражение детей коронавирусом. Согласно результатам тестирования, COVID-19 был обнаружен у 7 воспитанников. Все они были помещены в инфекционные госпитали.

Дети, у которых был обнаружен коронавирус, посещали дежурную группу детского сада. В нее зачисляли детей, чьи родители были вынуждены выйти на работу. Еще 16 ребят, которые также посещали данную группу помещены на домашний карантин, говорится на сайте правительства Кировской области.

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По материалам: u-f.ru

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