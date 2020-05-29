В детском саду Кирова произошло массовое заражение детей коронавирусом
Сегодня, 16:56 Вадим Карасев
В одном из детских садов города Кирова произошло массовое заражение детей коронавирусом. Согласно результатам тестирования, COVID-19 был обнаружен у 7 воспитанников. Все они были помещены в инфекционные госпитали.
Дети, у которых был обнаружен коронавирус, посещали дежурную группу детского сада. В нее зачисляли детей, чьи родители были вынуждены выйти на работу. Еще 16 ребят, которые также посещали данную группу помещены на домашний карантин, говорится на сайте правительства Кировской области.Читайте также: Комаровский рассказал, чем опасен длительный карантин для людей
По материалам: u-f.ru