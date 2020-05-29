В Госдуме отреагировали на совет США Украине не поставлять воду в Крым

Вадим Карасев

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Депутат Госдумы Константин Бахарев отреагировал на совет бывшего посла США на Украине Джона Хербста Украине не поставлять воду в Крым. Его слова передает РИА Новости.

Бахарев назвал заявление американского посла запредельным цинизмом. По его словам, навязывание Киеву рекомендаций доказывает отсутствие должного уважения со стороны США. Депутат также выразил мнение, что посол связывает водную блокаду с возможностью возвращения Крыма в состав Украины.

Ранее Хербст заявил, что рекомендовал бы Киеву сохранять свою политику в отношении водоснабжения Крыма. По его мнению, это позволит «сохранить высокую цену полуострова для Кремля».

5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в Крым, объяснив это тем, что на полуострове живут украинцы. Затем он пояснил, что водоснабжение невозможно из-за «оккупации полуострова». Однако, выступая в Верховной Раде 6 марта, Шмыгаль сказал, что Украина все-таки будет поставлять воду в Крым, но только питьевую и для хозяйственных нужд жителей.

Проблемы с водой начались в Крыму после присоединения к России в 2014 году, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу.