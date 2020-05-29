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В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей

В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей

Новости об открытии пляжей с нетерпением ждет множество россиян. В Госдуме озвучили вероятные сроки данного шага.

Михаил Дегтярев, в качестве главы комитета российской Госдумы по спорту, физкультуре, туризму и делами молодежи сделал свой прогноз в рамках беседы с "Парламентской газетой". Чиновник полагает, что пляжи начнут открываться уже с начала июля. По мнению Дегтярева, в России туристический сезон пройдет "несмотря ни на что".

Депутат отметил, что всем нам придется смириться с рядом ограничений и разными сроками - каждый регион станет решать об открытии курортных объектов и пляжей сам, исходя из эпидобстановки. А вот полеты за границу на данный момент небезопасны, уверен парламентарий.

Дегтярев заключил, что россияне могут оздоровить туристическую отрасль страны, отдав свое предпочтение внутреннему туризму, а не внешнему.

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По материалам: u-f.ru

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