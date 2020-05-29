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В Иране заподозрили появление коронавируса за месяц до эпидемии

В Иране заподозрили появление коронавируса за месяц до эпидемииФото: Reuters

В Иране противники режима заподозрили появление коронавируса за месяц до официального объявления эпидемии. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, коронавирус впервые мог появиться в Иране в китайском посольстве. Появившиеся в распоряжении газеты данные службы скорой помощи свидетельствуют о том, что три сотрудника посольства Китая были госпитализированы с симптомами COVID-19 еще 28 января 2020 года. При этом власти Ирана отрицают этот диагноз у дипломатов. Подчеркивается, что о первом официальном случае заражения коронавирусом в городе Кум сообщили 19 февраля.

Кроме того, The Daily Mail ставит под сомнение реальную смертность из-за COVID-19 в Иране. Активисты «Национального совета сопротивления Ирана» (NCRI, политическая организация, базирующаяся во Франции и Албании) считают, что коронавирус мог унести жизни более 43 тысяч человек вместо объявленных 7627 погибших. Издание также указывает, что недавно в интернете появились несколько похожих видео с предполагаемыми жертвами коронавируса. На кадрах видно, как люди падают на улице и в общественном транспорте в нескольких местах по всей стране, некоторые задыхаются.

В конце апреля было установлено, что первая смерть от причин, связанных с SARS-CoV-2, на территории США произошла на более чем три недели раньше официально объявленной. Результаты вскрытия показали, что двое пациентов с вызванной коронавирусом пневмонией COVID-19 скончались в Калифорнии 6 и 17 февраля. Ранее считалось, что первый летальный исход случился в штате Вашингтон 29 февраля.

По последним данным, в общей сложности в мире инфицированы коронавирусом около 5,8 миллиона человек. Из них более 361 тысячи скончались, а свыше 2,4 миллиона — излечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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