В Италии под угрозой находятся до миллиона рабочих мест

Влада Некрасова

Угроза сокращения до 1 миллиона рабочих мест существует в Италии из-за экономических последствий пандемии COVID-19, предупредил президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) Карло Бономи.

"Подождем данные на конец мая, но речь идет о числе от 700 тысяч до 1 миллиона рабочих мест, которые находятся в опасности", - заявил он в ходе видеоконференции о перспективах национального предпринимательства, которая была организована Миланской ярмаркой.