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В "Яндекс.Картах" появился сервис с расписанием прогулок для москвичей

В "Яндекс.Картах" появился сервис с расписанием прогулок для москвичей

Расписание прогулок для москвичей появилось в "Яндекс.Картах". Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, передает ТАСС.

"На "Яндекс.Картах" появилось расписание прогулок для жителей Москвы: после ввода адреса или при нажатии на дом на карте показывается информация о времени, датах и днях недели для прогулок для жителей этого дома", - сказал Немерюк.

Напомним, 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 1 июня все жители Москвы смогут выходить на прогулки и заниматься спортом с некоторыми ограничениями. Исключение составляют те, кому поставлены диагнозы "коронавирусная инфекция" или ОРВИ, а также те, кто живет вместе с заболевшими.

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По материалам: uposters.ru

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