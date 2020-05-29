В "Яндекс.Картах" появился сервис с расписанием прогулок для москвичей

Вадим Карасев

Расписание прогулок для москвичей появилось в "Яндекс.Картах". Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, передает ТАСС.



"На "Яндекс.Картах" появилось расписание прогулок для жителей Москвы: после ввода адреса или при нажатии на дом на карте показывается информация о времени, датах и днях недели для прогулок для жителей этого дома", - сказал Немерюк.

Напомним, 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 1 июня все жители Москвы смогут выходить на прогулки и заниматься спортом с некоторыми ограничениями. Исключение составляют те, кому поставлены диагнозы "коронавирусная инфекция" или ОРВИ, а также те, кто живет вместе с заболевшими.