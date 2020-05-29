В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает СМИ

Алексей Вольцев

Протестующие в Миннеаполисе напали на экипаж скорой помощи, который прибыл, когда кому-то на месте стало плохо, передает в пятницу телеканал Fox News.

По словам корреспондента, перед третьим полицейским участком города, где работали офицеры, задержавшие скончавшегося впоследствии афроамериканца Джорджа Флойда, опять собрались люди. По видео с места можно говорить о 200-300 собравшихся.