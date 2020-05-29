В Петербурге блокадница поборола COVID-19 после поражения 95% легких

Вадим Карасев

Фото: скриншот видео "Санкт-Петербург"

В Санкт-Петербурге из Мариинской больницы после лечения от COVID-19 выписали Нину Кременецкую - 85-летнего хирурга, заслуженного врача России и жительницу блокадного Ленинграда.

Женщина провела в стационаре целый месяц, у нее оказались пораженными 95% легких. Две недели Нина Кременецкая находилась на вспомогательной искусственной вентиляции легких - за ее жизнь боролись десятки врачей.

Выздоровление 85-летней пациентки медики называют победой. В настоящее время ее состояние оценивают как удовлетворительное.

"Это огромная заслуга наших реаниматологов. Павла Игоревича Ермакова и его команды слаженной, они очень четко работают по протоколу ведения коронавирусной инфекции, они всегда учитывают индивидуальные особенности пациента, и борьба за ее жизнь была нешуточная. Но есть такой фактор, как внутренний стержень и желание жить. Нина Валентиновна - боец", - сказала лечащий врач блокадницы Мария Ерина, слова которой передает Topspb.

Выздоровевшая пациентка призналась в интервью журналистам, что уже собирается пригласить в гости своих лечащих врачей и постряпать для них пироги.

Нина Кременецкая окончила 1-ый медицинский институт, получила диплом хирурга. Работала в различных медицинских учреждениях Ленинграда-Петербурга: от Сестрорецкой больницы до Педиатрического института. Входила в состав фонда Ростроповича и Вишневской "Во имя здоровья и будущего детей".