Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Подмосковье продлили тестирование на COVID-19 в организациях

В Подмосковье продлили тестирование на COVID-19 в организациях

В Подмосковье продлили тестирование на COVID-19 в организациях
Обязательство руководителей работающих предприятий с численностью сотрудников более 100 человек тестировать на коронавирусную инфекцию не менее 10% работников в Подмосковье продлено до 14 июня, соответствующий документ опубликован на сайте правительства Московской области.

"В период с 12 мая 2020 года по 14 июня 2020 года проведение исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях, допущенных к проведению таких исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации, не менее 10 процентов работников, в случае, если штатная численность указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет более 100 работников", - говорится в документе.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Чечне оценили количество тяжелых случаев коронавирусной инфекции
В Чечне оценили количество тяжелых случаев коронавирусной инфекции
Петербург с 1 июня смягчает ограничения по коронавирусу
Петербург с 1 июня смягчает ограничения по коронавирусу
Лунный день сегодня 29 мая 2020 года
Лунный день сегодня 29 мая 2020 года
«Яндекс.Карты» подключили к сервису с расписанием прогулок для москвичей
«Яндекс.Карты» подключили к сервису с расписанием прогулок для
BCG: каждый шестой в мире может потерять работу из-за COVID-19
BCG: каждый шестой в мире может потерять работу из-за COVID-19
"Очень плохой подарок". Трамп вновь обвинил Китай в пандемии COVID
"Очень плохой подарок". Трамп вновь обвинил Китай в пандемии COVID
В Подмосковье продлили тестирование на COVID-19 в организациях
В Подмосковье продлили тестирование на COVID-19 в организациях
Что смотреть онлайн 29 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 29 мая. Расписание трансляций
Важно, кто предлагает изменить закон о языке на Украине — эксперт
Важно, кто предлагает изменить закон о языке на Украине — эксперт
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
"Дворец удовольствий", гарем и велопрогулки: как проходит карантин короля Таиланда в Германии
"Дворец удовольствий", гарем и велопрогулки: как проходит карантин

Топ на сегодня

Boeing возобновит производство лайнеров 737 MAX после крушений
Boeing возобновит производство лайнеров 737 MAX после крушений
Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Азербайджан теряет монополию — по следам соглашения Грузии с «Газпромом»
Азербайджан теряет монополию — по следам соглашения Грузии
Собянин продлил самоизоляцию в Москве до 14 июня на фоне новых послаблений
Собянин продлил самоизоляцию в Москве до 14 июня на фоне новых
Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке

Еще по теме

В Подмосковье еще 13 человек выздоровели после коронавируса
В Подмосковье запустят новые лаборатории для исследований на COVID-19
Подмосковные власти поддержат закрытые предприятия и ИП
Путин подписал указ о продлении санитарных мер в связи с Covid-19