В Подмосковье продлили тестирование на COVID-19 в организациях

Анастасия Иванова

Обязательство руководителей работающих предприятий с численностью сотрудников более 100 человек тестировать на коронавирусную инфекцию не менее 10% работников в Подмосковье продлено до 14 июня, соответствующий документ опубликован на сайте правительства Московской области.

"В период с 12 мая 2020 года по 14 июня 2020 года проведение исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях, допущенных к проведению таких исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации, не менее 10 процентов работников, в случае, если штатная численность указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет более 100 работников", - говорится в документе.