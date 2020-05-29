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В России назвали востребованные отрасли эпохи постпандемии

В России назвали востребованные отрасли эпохи постпандемииФото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Кибербезопасность, телемедицина, финтех и онлайн-образование будут востребованными в России отраслями в эпоху постпандемии, считает сооснователь консалтинговой компании SharesPro Денис Астафьев. Об этом он сказал «Ленте.ру».

К таким же отраслями Астафьев причислил сервисы онлайн-развлечений и виртуальные путешествия, а также инструменты для удаленной работы и автоматизации бизнеса. «Словом, все то, что мы называем цифровой экономикой, все то, к чему Россия шла», — добавил эксперт.

По его словам, все эти инструменты показали свою эффективность в условиях самоизоляции и останутся востребованными и после снятия ограничений.

Ранее в мае старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов заявил, что благодаря ограничениям, введенным в рамках борьбы с коронавирусом, многие россияне осознают, что могут работать удаленно. По его словам, в результате люди будут тратить меньше времени на поездки в офис и смогут более конструктивно выстраивать свой рабочий процесс.

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# Экономика
По материалам: lenta.ru

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