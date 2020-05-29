В России выявлено 8 572 новых случая COVID-19

Вадим Карасев

За сутки в России выявили еще 8 572 случая коронавируса, из них 39,4% не имели клинических проявлений болезни. Статистику о новых случаях COVID-19 опубликовал Оперштаб.

За последние сутки зафиксировано 232 летальных исхода, полностью выздоровело 8 264 человека. Новые 8 572 случая коронавируса выявлены в 84 регионах:

Москва - 2 332

Московская область - 773

Санкт-Петербург - 369

Нижегородская область - 281

Свердловская область - 230

Ростовская область - 141

Челябинская область - 141

Красноярский край - 138

Волгоградская область - 133

Республика Дагестан - 125

Тульская область - 112

Брянская область - 110

Ханты-Мансийский АО - 105

Воронежская область - 104

Новосибирская область - 103

Архангельская область - 101

Саратовская область - 94

Калужская область - 91

Смоленская область - 91

Пензенская область - 89

Ярославская область - 84

Республика Башкортостан - 84

Чувашская Республика - 83

Ставропольский край - 82

Республика Саха (Якутия) - 82

Белгородская область - 81

Кабардино-Балкарская Республика - 81

Краснодарский край - 80

Рязанская область - 75

Ульяновская область - 75

Алтайский край - 75

Тамбовская область - 73

Новгородская область - 73

Липецкая область - 70

Хабаровский край - 69

Ивановская область - 68

Республика Тыва - 66

Орловская область - 65

Курская область - 64

Мурманская область - 60

Иркутская область - 60

Владимирская область - 59

Приморский край - 57

Карачаево-Черкесская Республика - 56

Кировская область - 56

Оренбургская область - 54

Ленинградская область - 53

Республика Татарстан - 53

Псковская область - 52

Республика Северная Осетия - 51

Самарская область - 48

Пермский край - 47

Республика Бурятия - 47

Республика Марий Эл - 46

Республика Ингушетия - 45

Республика Мордовия - 44

Омская область - 42

Тверская область - 41

Астраханская область - 40

Костромская область - 35

Камчатский край - 34

Калининградская область - 33

Республика Хакасия - 32

Ямало-Ненецкий АО - 31

Забайкальский край - 28

Амурская область - 28

Вологодская область - 27

Республика Калмыкия - 26

Республика Коми - 24

Томская область - 23

Удмуртская Республика - 22

Кемеровская область - 20

Чеченская Республика - 18

Тюменская область - 18

Сахалинская область - 14

Республика Карелия - 11

Республика Адыгея - 11

Магаданская область - 8

Еврейская АО - 7

Чукотский АО - 7

Республика Крым - 6

Курганская область - 3

Ненецкий АО - 1

Республика Алтай - 1

В общей сложности за весь период в России выявлено 387 623 случая коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровело 159 257 человек.

Кривая заражений коронавирусом к 29 мая в сравнении с другими странами

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

