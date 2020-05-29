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В России выявлено 8 572 новых случая COVID-19

В России выявлено 8 572 новых случая COVID-19

За сутки в России выявили еще 8 572 случая коронавируса, из них 39,4% не имели клинических проявлений болезни. Статистику о новых случаях COVID-19 опубликовал Оперштаб.

За последние сутки зафиксировано 232 летальных исхода, полностью выздоровело 8 264 человека. Новые 8 572 случая коронавируса выявлены в 84 регионах:

Москва - 2 332
Московская область - 773
Санкт-Петербург - 369
Нижегородская область - 281
Свердловская область - 230
Ростовская область - 141
Челябинская область - 141
Красноярский край - 138
Волгоградская область - 133
Республика Дагестан - 125
Тульская область - 112
Брянская область - 110
Ханты-Мансийский АО - 105
Воронежская область - 104
Новосибирская область - 103
Архангельская область - 101
Саратовская область - 94
Калужская область - 91
Смоленская область - 91
Пензенская область - 89
Ярославская область - 84
Республика Башкортостан - 84
Чувашская Республика - 83
Ставропольский край - 82
Республика Саха (Якутия) - 82
Белгородская область - 81
Кабардино-Балкарская Республика - 81
Краснодарский край - 80
Рязанская область - 75
Ульяновская область - 75
Алтайский край - 75
Тамбовская область - 73
Новгородская область - 73
Липецкая область - 70
Хабаровский край - 69
Ивановская область - 68
Республика Тыва - 66
Орловская область - 65
Курская область - 64
Мурманская область - 60
Иркутская область - 60
Владимирская область - 59
Приморский край - 57
Карачаево-Черкесская Республика - 56
Кировская область - 56
Оренбургская область - 54
Ленинградская область - 53
Республика Татарстан - 53
Псковская область - 52
Республика Северная Осетия - 51
Самарская область - 48
Пермский край - 47
Республика Бурятия - 47
Республика Марий Эл - 46
Республика Ингушетия - 45
Республика Мордовия - 44
Омская область - 42
Тверская область - 41
Астраханская область - 40
Костромская область - 35
Камчатский край - 34
Калининградская область - 33
Республика Хакасия - 32
Ямало-Ненецкий АО - 31
Забайкальский край - 28
Амурская область - 28
Вологодская область - 27
Республика Калмыкия - 26
Республика Коми - 24
Томская область - 23
Удмуртская Республика - 22
Кемеровская область - 20
Чеченская Республика - 18
Тюменская область - 18
Сахалинская область - 14
Республика Карелия - 11
Республика Адыгея - 11
Магаданская область - 8
Еврейская АО - 7
Чукотский АО - 7
Республика Крым - 6
Курганская область - 3
Ненецкий АО - 1
Республика Алтай - 1

В общей сложности за весь период в России выявлено 387 623 случая коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровело 159 257 человек.

Кривая заражений коронавирусом к 29 мая в сравнении с другими странами

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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По материалам: uposters.ru

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