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В Венесуэле превентивно лишили свободы восемь фигурантов дела о вторжении

В Венесуэле превентивно лишили свободы восемь фигурантов дела о вторжении
Антитеррористический трибунал Венесуэлы издал указ о превентивном лишении свободы группы обвиняемых в причастности к попытке вторжения в страну группы наемников.

В заявлении венесуэльского Верховного суда перечислены имена восьми обвиняемых, в том числе двух женщин, которые, согласно решению трибунала, будут переданы под стражу. В списке отсутствуют двое граждан США, которые были задержаны по данному делу в числе нескольких десятков других человек.

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По материалам: ria.ru

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