Важно, кто предлагает изменить закон о языке на Украине — эксперт

Алексей Вольцев

Предложение спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова о пересмотре закона об исключительности украинского языка не будет поддержано, но все же нужно понимать, что оно сделано не наивным человеком. Об этом заявил эксперт Владимир Джаралла.

Разумков считает, что действующий закон об исключительности украинского языка надо менять. Соответствующие законопроекты уже внесены в парламент, однако в повестке дня пленарных заседаний в ближайшие недели их нет, отметил он.

Владимир Джаралла считает, что в этом случае важно не только то, что было сказано, но и кто это сказал.

«Господин Разумков — сын известного государственного деятеля Украины, который создавал систему управления страной, и в период своей деятельности был как раз сторонником более тесных связей с Россией. У его сына присутствует такое же государственное мышление и понимание того, что является истинными интересами Украины. Честно говоря, это большая редкость в новейшей истории этого государства. И само заявление, конечно же, является свидетельством определенного трезвомыслия среди украинских политиков», — сказал Джаралла эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, в этом заявлении есть еще и сугубо политический аспект, не секрет, что рейтинги президента Украины Владимира Зеленского летят вниз, его популярность испаряется на глазах. Причина в том, пояснили Джаралла, что, кроме разговоров, люди не видят ничего, на что они надеялись. Это понимают и в окружении Зеленского.

«Вероятно, такие заявления являются способом корректировки этой политики. Но, скорее всего, предложение Разумкова не будет поддержано ни в Раде, ни в правящих кругах. Однако нужно понимать, что оно сделано не наивным человеком. Одна ласточка весны не делает, а пойдут ли за ней остальные, покажет время», — заключил эксперт.

С середины июля 2019 года на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

Сам спикер Рады ранее говорил, что на Украине нет ни малых, ни больших народов, а есть только один — украинский. В то же время Разумков отказался от практики отключения микрофонов депутатам, выступающим на русском языке, а еще до своего избрания в Раду заявил, что будет говорить в парламенте по-украински, однако переходить полностью на один язык считает неправильным.