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Ведущий Первого канала вспомнил о положительном тесте на коронавирус

Ведущий Первого канала вспомнил о положительном тесте на коронавирусАлександр ВасильевФото: @alexandre_vassiliev

Историк моды и ведущий «Модного приговора» на Первом канале Александр Васильев вспомнил, что сдавал пять тестов на коронавирус и самый первый из них был положительным. Об этом он сказал в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Васильева, подтверждающий тест он сдал, когда лежал с температурой и ознобом, последующие четыре теста показали отрицательный результат, то есть больше не выявляли у него заболевания. «Потому что, собственно говоря, меня лечили и вылечили», — объяснил он такой результат анализов.

Ведущий добавил, что провел в медцентре в Коммунарке десять дней. «Больница была полна пациентов. Они все были с воспалением легких», — заметил историк моды. Васильев подчеркнул, что все для его выздоровления было «сделано нашими русскими врачами, и совершенно бесплатно».

Он пояснил, что и сейчас регулярно сдает анализы: кровь на антитела и мазок из гортани. «Мы все равно будем проходить через этот вирус. Натуральный он или искусственный — это совершенно все равно», — заключил ведущий.

Александр Васильев слег с воспалением легких в середине апреля вслед за снимающейся с ним в одной передаче артисткой Надеждой Бабкиной. Первоначально сообщалось, что тесты не подтвердили у него коронавирус.

Пока ведущий находился на лечении в медцентре в Коммунарке, на съемках его подменяли коллега с Первого канала Дмитрий Дибров и продюсер Валдис Пельш. Ближе к концу мая Васильев вернулся на съемочную площадку «Модного приговора» вместе с Бабкиной.

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По материалам: lenta.ru

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