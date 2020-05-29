Владимирские депутаты приняли пакет налоговых льгот для предпринимателей

Лидия Мартынова

Депутаты Законодательного cобрания Владимирской области приняли на майском заседании пакет мер налоговой поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе, сообщает пресс-служба областного парламента.

Законопроект предусматривает снижение налогов по упрощённой системе налогообложения и уменьшение стоимости патента для тех предпринимателей, кто наиболее пострадал от ситуации с пандемией. Такими мерами поддержки смогут воспользоваться более 15 тысяч индивидуальных предпринимателей и организаций в области, говорится в сообщении.

Как отметил на заседании депутат Михаил Максюков, список видов деятельности, по которым предоставляются льготы, расширен по сравнению с федеральным перечнем.

"Мы включили те виды деятельности, которые свойственны нашему региону, например, это касается обрабатывающей промышленности. Расширен список видов деятельности в здравоохранении, которые смогут воспользоваться этими мерами поддержки. Кроме того, по транспортному налогу льготы получат те предприятия, которые занимаются пассажирскими и грузовыми перевозками. Половину ставки мы уменьшаем для них, и предприниматели смогут почувствовать меры поддержки уже сейчас", - приводит пресс-служба слова депутата.

В список предприятий, которым предоставляется поддержка, вошли также региональные печатные СМИ. Для них налоговая ставка по "упрощенке" будет снижена с 15 до 5%, по системе "доходы-расходы" - с 6 до 2%.

Также депутаты одобрили льготы по налогу на имущество для тех организаций, которые снизили арендную плату для предпринимателей на время пандемии.