Внук начальника штаба генерала Деникина стал гражданином России

Анастасия Иванова

Сын иммигрантов из России, французский врач-психиатр Жан (Иван Андреевич) Черячукин получил гражданство Российской Федерации. Сегодня, 29 мая, в Париже в российском посольстве состоялась торжественная церемония вручения паспорта.

«Указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 22 апреля этого года … Жан Черячукин принят в гражданство Российской Федерации», — объявил консул РФ во Франции Алексей Попов.

После этого состоялась церемония принятия присяги и прозвучал гимн России.

«Я очень рад получить гражданство России, очень. Вся моя семья меня поддерживает, и все люди, которых я знаю, все мне говорят: „Браво, что ты получил российское гражданство“. Я очень горжусь, спасибо большое!» — заявил Черячукин.

Жан Черячукин родился в 1939 году в семье иммигрантов из России в Канне. По образованию он врач-психиатр, преподавал биофизику в Университете в Безансоне. Награжден Орденом Почетного легиона.

Его дед по линии отца — Александр Васильевич Черячукин 1872 года рождения — генерал-лейтенант, донской казак, георгиевский кавалер, командир дивизии в Первую мировую войну, возглавлял кадетский корпус в Новочеркасске. Дед по линии матери — Петр Семенович Махров 1876 года рождения — генерал-лейтенант, последний начальник штаба Антона Деникина, участвовал в Русско-японской войне, также является георгиевским кавалером.





С 1996 по 2003 год Жан Черячукин работал в посольстве Франции в Москве генеральным инспектором по социальным вопросам и советником по социальным вопросам и здравоохранению. Тесно сотрудничал с онкологическим центром им. Н.Н. Блохина в Москве, онкоцентрами в Иванове и Кемерове, детскими больницами в Чите и Барнауле, различными благотворительными организациями. За свою деятельность Черячукин награжден памятными медалями «120 лет уголовно-исполнительной системе России» Министерства юстиции Российской Федерации и «Почетный работник Минтруда России» Министерства труда и социального развития Российской Федерации.

Первая жена Жана Черячукина, российская гражданка М. Черячукина погибла в 1999 году в автокатастрофе, когда вместе с мужем сопровождала гуманитарную помощь в колонию для малолетних преступников в Невеле (Псковская область). В настоящее время женат на гражданке России из Тюмени Н.А. Черячукиной. Вместе они воспитывают шестерых детей, которым прививают любовь не только к Франции, но и к России.

«Судьба каждого из нас, судьба наших семей неразрывно связана с нашей Родиной, — подчеркнул посол РФ во Франции Алексей Мешков. — Гражданская война — это одно из самых тяжелых событий прошлого века для каждой нашей семьи, потому что в Гражданской войне проиграли все. В гражданских войнах не бывает победителей, но сегодня мы проводим эту церемонию в славные дни, когда весь наш народ празднует 75-летие Победы, — продолжил посол. — Эта победа принадлежит всем, она, прежде всего, принадлежит нашему народу, она принадлежит также нашим союзникам, а Франция в течение всей той войны была нашей союзницей, мы все знаем о подвиге „Нормандии — Неман“, это еще раз свидетельствует о том, что, когда силы добра объединяются, то приходит и победа, и это победа всех нас».

Мешков также отметил, что Черячукин всю свою жизнь посвятил медицине и социальным вопросам, и в России очень ценят то, что он делал для нее в непростые 1990-е годы. Как отметили в посольстве, Жан Черячукин продолжает традиции предков служить Родине. Несмотря на то что революция и Гражданская война разделили его семью, он остался верным сыном России.