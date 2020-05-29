Володин назвал наиболее важные законы, принятые в мае

Влада Некрасова

Государственная Дума в мае приняла ряд важных законов, направленных наподдержку граждан, бизнеса, социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в период пандемии коронавируса, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

"Государственная Дума продолжает законодательно обеспечивать меры, направленные на устойчивое развитие экономики и предотвращение последствий распространения коронавирусной инфекции. Приняты поправки об увеличении минимального пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, о поддержке туристической отрасли, арендаторов — представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.