"Вооружена до зубов". В Китае восхитились оснащением российской подлодки

Алексей Вольцев

Китайская ежедневная газета "Гуанмин жибао" рассказала о новейшем оснащении российской подводной лодки пятого поколения проекта 545 "Лайка". Материал переведен порталом ИноСМИ.

Водоизмещение атомной подводной лодки под шифром "Лайка" будет составлять около 11 340 тонн, скорость – около 35 узлов, автономность по запасу провизии составит 90 суток, при этом предельная глубина погружения – 600 метров.

Ее корпус будет обшит несколькими слоями композиционных материалов с шумоподавляющими свойствами, что позволит ей быть тише лодок проекта "Ясень". При этом новый тип будет оборудован единой интегрированной системой боевого управления с искусственным интеллектом.

сообщило, что военный эксперт привел подробности о беспилотном аппарате "Посейдон".