Врач дал совет, как не заразиться в общественных местах
Специалист обращает внимание, что требование о ношении маски и перчаток распространяется на посещение кинотеатров. По его словам, несмотря на то, что работники будут проводить обязательную обработку залов после каждого сеанса, пренебрегать мерами профилактики не стоит, например, снимать перчатки и трогать лицо.
"Нельзя есть в маске на лице и уж точно не стоит брать еду руками в перчатках, так что попкорн и напитки отпадают", — отмечает Кондрахин.
В фитнес-центрах необходимо следить за тем, чтобы человек дезинфицировал все, до чего дотрагивался и на что дышал. Важным условием их функционирования станет социальное дистанцирование.
"Снаряды должны находиться не менее чем в полутора метрах друг от друга", — рассказал специалист.