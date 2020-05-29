Врач дал совет, как не заразиться в общественных местах

Анастасия Иванова

Клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", как вести себя в общественных местах, чтобы не заразиться коронавирусом.

Специалист обращает внимание, что требование о ношении маски и перчаток распространяется на посещение кинотеатров. По его словам, несмотря на то, что работники будут проводить обязательную обработку залов после каждого сеанса, пренебрегать мерами профилактики не стоит, например, снимать перчатки и трогать лицо.





"Нельзя есть в маске на лице и уж точно не стоит брать еду руками в перчатках, так что попкорн и напитки отпадают", — отмечает Кондрахин.

В фитнес-центрах необходимо следить за тем, чтобы человек дезинфицировал все, до чего дотрагивался и на что дышал. Важным условием их функционирования станет социальное дистанцирование.

"Снаряды должны находиться не менее чем в полутора метрах друг от друга", — рассказал специалист.