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Врач дал совет, как не заразиться в общественных местах

Врач дал совет, как не заразиться в общественных местах
Клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", как вести себя в общественных местах, чтобы не заразиться коронавирусом.

Специалист обращает внимание, что требование о ношении маски и перчаток распространяется на посещение кинотеатров. По его словам, несмотря на то, что работники будут проводить обязательную обработку залов после каждого сеанса, пренебрегать мерами профилактики не стоит, например, снимать перчатки и трогать лицо.


"Нельзя есть в маске на лице и уж точно не стоит брать еду руками в перчатках, так что попкорн и напитки отпадают", — отмечает Кондрахин.

В фитнес-центрах необходимо следить за тем, чтобы человек дезинфицировал все, до чего дотрагивался и на что дышал. Важным условием их функционирования станет социальное дистанцирование.


"Снаряды должны находиться не менее чем в полутора метрах друг от друга", — рассказал специалист.

# Россия
По материалам: ria.ru

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