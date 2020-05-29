«Все по порядку» Что делать на огороде в мае?

Анастасия Иванова

Ну что холода закончились, а это значит, что пришло время уборки на огороде и в саду. Подготовки к посеву урожая это работа нелегкая и требует много внимания. Нужно сделать 100500 дел прежде чем высаживать наши саженцы и сема. Сегодня мы поговорим о самых важных и неотложных делах, которые необходимо сделать на огороде в мае месяце. Все будет подробно и по порядку, чтобы даже самый неопытный смог понять, что нужно делать.

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Уборка Огорода

Первым делом соберите граблями весь мусор и освободите огород от всего лишнего. Далее хорошо подумайте над тем где и что вы будете выращивать, куда лучше поставить теплицу и на какой участку будет расти картошка. Участок для картофеля перекопайте заранее, так будет проще ее высаживать, а сделать это можно уже в самом начале мая.

Подготовка к высадке

Для высадки урожая нужно сделать грядки с бортиками тяпкой, каково они будут размера это зависит от количества ваших саженцев и от размера вашего огорода. Как только все готова к высадку во второй половине мая можно приступать к посадке редиса, моркови лука, чеснока и зелени. Теплица — это место, которое позволяет высадить овощи чуть раньше, чем на грядки и можно не переживать за то, что они замерзнут. Там могут быть посажены любые овощи огурцы, помидоры, перец, баклажан, кабачки.





Спасаем от переохлаждения

К концу мая можно высадить овощи уже на открытый грунт, но при этом закрывать саженцы пленкой. Бывают дни, когда ночью очень холодно, а у вас только зазеленели всходы, то спасти их от переохлаждения помогут бутылки с горячей водой, их нужно положить на землю рядом с саженцами на ночь. Еще можно каждое растение накрыть разрезанной на пополам бутылкой

Высаживаем картофель

В начале мая мы высадили картофель и в конце месяца его нужно хорошо прополоть. Это нужно чтобы он быстрее всходил, а сорняки не заглушили его рост. Вместе с прополкой можно картофель окучить для подачи кислорода к корням.

Открытый грунт

К концу мая можно высаживать в открытый грунт такую зелень как базилик, тимьян, и другие пряные травы. Такие травы не терпят холода поэтому их стоит сажать в последнюю очередь. После высадки урожая подкормите растения для лучшего формирования корнеплодов.

Чтобы все не забыть составьте список того, что нужно сделать и в каком порядке. Работы на огороде будет много поэтому к ней нужно готовиться заранее. Следуя всем правилам вы все успеете и сделайте правильно и вовремя.