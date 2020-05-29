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Вслед за иранскими танкерами в Венесуэлу идет судно с топливом из Бразилии

Вслед за иранскими танкерами в Венесуэлу идет судно с топливом из Бразилии

Несмотря на санкции и угрозы США, в Венесуэлу прибывает последний, пятый, танкер Clavel с бензином из Ирана. Тем временем на подходе к берегам охваченной экономическим и топливным кризисом страны находится уже и судно с топливом из Бразилии.

Танкер CT Frontier проходит мимо Тринидада и Тобаго и скоро подойдет к Венесуэле. По данным навигационного портала Marinetraffic, судно под южно-корейским флагом следует из бразильского порта Паранагуа в венесуэльский Хосе. Туда танкер, управляемый и принадлежащий компаниям STX Marine Service Co. и Hyundai Glovis Co. из Южной Кореи, должен прибыть 31 мая.

Иллюстрация: marinetraffic.com.

За раз судно может перевезти 20 тыс. тонн нефтепродуктов. В Паранагуа, откуда вышел танкер, находится терминал компании «Петробраз», на который подают нефтепродукты, изготовленные на местом НПЗ. В Хосе, в свою очередь, находится НПЗ по переработке экстра-тяжелой нефти.

Поставка нефтепродуктов из Бразилии выглядит достаточно странно, если учитывать напряженые отношения двух стран. В начале марта Бразилия объявила о прекращении работы своих загранпредставительств в Венесуэле и о высылке 17 венесуэльских дипломатов. Каракас назвал требования Бразилиа нарушающими Венскую конвенцию, а в начале мая Федеральный верховный суд Бразилии заблокировал исполнение постановления МИД страны.

Напомним, что США ввели санкции против Венесуэлы и поставка в том числе нефти и топлива в страну запрещена. Собственного же сырья стране не хватает, так как его надо смешивать с другими сортами нефти. В этом году на просьбу о помощи откликнулся Иран, который также находится под санкциями США и нуждается в клиентах, которые купят его нефть или нефтепродукты. Пять танкеров с бензином направились в Венесуэлу и четыре из них уже зашли в порты страны. В экономической зоне страны суда встречают ВМС Венесуэлы, а Иран пообещал США последствия, если они решатся задержать иранские танкеры.

The Wall Street Journal сообщало со ссылкой на источник в Белом доме, что администрация президента США рассматривает возможность введения новых санкций против Ирана и рассматривает другие меры, чтобы заблокировать экспорт иранских нефти и нефтепродуктов в Венесуэлу. Чиновники отмечали, что ВМС США проводят антинаркотическую операцию в Карибском море и теоретически могу осмотреть иранские танкеры. Позже, однако, представитель ВМС США отверг идею использовать флот для проверки. Среди возможных мер сейчас в Белом доме рассматриваются введение санкций против экипажа танкеров или конфискация этих танкеров через суд в США, если суда остановятся в транзитном порту для дозаправки на обратном пути в Иран.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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