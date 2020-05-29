ВВП рухнет до конца года: в Кабмине ухудшили прогноз по развитию ситуации в экономике

Влада Некрасова

Начавшее в первом квартале падение экономики страны будет усугубляться до конца года, составив от 4 до 8 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Об этом говорится в правительственной программе стимулирования экономики, принятой на заседании Кабмина.

В документе отмечается, что пандемия коронавируса нанесет огромный вред экономике всех без исключения стран.

«Согласно прогнозам МВФ, ожидается падение мировой экономики на 3%. В свою очередь, Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам: ВВП может упасть на 4−8% по сравнению с 2019 годом», — говорится в документе.

Такой прогноз развития событий обусловлен неблагоприятной ситуацией на внешних и внутренних рынках, в том числе сырьевых, а также изменением глобальных производственных цепочек.

«В итоге, согласно прогнозам НБУ, Украина в 2020 году может столкнуться с падением экспорта (-10%), импорта (-14,5%), расширением дефицита бюджета (8% ВВП) и ростом уровня безработицы (до 9,5%)», — прогнозируют в Кабмине.

При этом отмечается, что падение экономики не закончится одновременно с распространением коронавируса. В правительстве говорят, что снижение ВВП может продолжаться еще в течение года.

Напомним, в апреле Кабмин прогнозировал падение ВВП на 3,9%, до пандемии правительство ожидало роста экономики на 3,7%.

Также сообщалось, что Нацбанк ухудшил прогноз падения экономики Украины до 5%.

В то же время в Европейском банке реконструкции и развития прогнозируют, что ВВП Украины в текущем году снизится на 4,5%.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению экспертов, банкротства Украины в текущем году удастся избежать благодаря кредиту МВФ.