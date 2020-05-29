Выпечка привлекает достаток: замешиваем тесто для привлечения богатства

Вадим Карасев

С помощью выпечки можно привлечь в жизнь достаток, если заговорить тесто особыми словами. Наши предки часто пользовались такими заговорами, чтобы привлечь в жизнь материальное благополучие и не остаться у разбитого корыта.

Любая выпечка может стать залогом безбедной и счастливой жизни, если во время приготовления теста прочитать проверенные заговоры. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взять на вооружение простые рецепты, чтобы начать свой путь к богатству со вкусных угощений для себя и своей семьи. Каждый раз, готовя тесто, стоит читать выбранный заговор, чтобы денежное изобилие не обошло стороной.

Денежный пирог

Простой и вкусный пирог готовил, пожалуй, практически каждый, однако в рецепт стоит внести один существенный ингредиент: заговор на обретение богатства. Соединив необходимые продукты — муку, яйца, сахар, разрыхлитель и ванилин, — замешивают тесто, приговаривая:

«Сладкий пирог пеку, будущее свое улучшаю, денежную энергетику привлекаю. Как тесто поднимается, так и монет в кошельке прибавляется. Пекись, тесто, запекайся, в пирог превращайся. А как все угощение с тарелок исчезнет, так и безденежье уйдет, богатством сменится».

Лучше всего такой пирог съесть сразу после приготовления, чтобы не упустить возможности быстро привлечь деньги в свою жизнь.

Денежный заговор на печенье

Выпекая небольшие печенюшки, можно запросто привлечь в дом изобилие. Рецепт простого печенья к чаю прост:

мука — 3 стакана;вода — стакан;масло растительное — половина стакана;сахар — стакан;соль — половина чайной ложки;сода — половина чайной ложки (погасить уксусом).

Муку просеивают в миску, смешивают ее с растительным маслом, затем добавляют соду, гашенную укусом. В смесь добавляют соль, сахар, перемешивают, доливают стакан воды и замешивают тесто. Во время перемешивания ингредиентов приговаривают:

«Мешу-перемешиваю, тесто замешиваю. Будет угощение мое сладкое да гладкое, на вид приятное, на вкус изумительное. Жизнь благополучная придет, как печенье все уйдет. Каждого угощу, не поскуплюсь, денежную удачу сторицей верну, карманы деньгами набью».

Готовое тесто раскатывают и с помощью формочки или обычного стакана вырезают печенюшки. Их кладут на пергаментную бумагу, а затем выпекают в разогретой до 180°С духовке 15 минут. Готовое угощение по желанию украшают сахарной пудрой и подают к столу.





Денежный заговор на блины

Приготовив обычные блинчики, можно также привлечь в кошелек деньги. Тесто для толстеньких и вкусных блинов готовить несложно:

молоко — стакан;мука — 1,5 стакана;масло растительное — 2 столовые ложки;сахар — 3 столовые ложки;ванилин — по вкусу;соль — щепотка;яйцо — 1 большое или 2 маленьких;разрыхлитель теста — чайная ложка.

Молоко, яйцо и масло взбивают блендером или венчиком до образования белой пены. Сухие ингредиенты перемешивают в отдельной посуде, а затем добавляют в полученную взбитую массу, тщательно перемешивая тесто и приговаривая:

«Каждый день Солнышко встает, новый день нам дает. Солнце уважу, блинки приготовлю, день начну, удачу денежную привлеку. Как блинок зарумянится, так и в карман денежки потекут, мимо не пройдут».

Тесто оставляют на 5 минут, пока греется сковорода, затем наливают его туда столовой ложкой или небольшим половником. Переворачивают блины после опадания пузырей. Сковороду с антипригарным покрытием можно ничем не смазывать.

Привлечение денег с помощью выпечки

Порой хочется вкусненького, но времени на приготовление сложных блюд совершенно нет. В этом случае выручит микроволновая печь, в которой можно быстро приготовить кекс к чаю и заговорить его на привлечение денежной энергетики. Для приготовления понадобятся:

мука — 2 столовые ложки с горкой;сахар — 2 столовые ложки с горкой;масло сливочное — 50 грамм;яйца куриные — 2 штуки;разрыхлитель теста — половина чайной ложки;молоко — 2 столовые ложки.

В растопленное масло добавляют яйца, сахар, молоко, муку и разрыхлитель, ингредиенты перемешивают, приговаривая:

«Сладкую жизнь себе выпекаю, больше бедности не знаю. Кексами полакомлюсь, деньги привлеку, невзгоды стороной обойду».

Полученное тесто раскладывают в смазанные формочки примерно на три четверти, на несколько минут закрывают пищевой пленкой. Запекают кексы в течение 1 минуты при мощности в 600 Вт.