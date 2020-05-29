За неубранные сосульки и наледи на домах предложили штрафовать на 30 тысяч рублей

Лидия Мартынова

Министерство юстиции предложило включить в новый Кодекс РФ об административных правонарушениях статьи о штрафах за брошенный во дворе старый автомобиль, парковку на газоне и несвоевременную уборку снега и наледи. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

Согласно статье 16.10 о нарушении требований по благоустройству территории, совершенные с использованием транспортных средств, штрафы за брошенные во дворах старые машины могут составить до трех тысяч рублей, за мойку автомобилей во дворе — до двух тысяч, за парковку на газонах — до четырех тысяч рублей, за парковку на детских или спортивных площадках — до 2,5 тысяч рублей.

Статьей 16.15 о нарушении правил выполнения работ по уборке снега и наледей предлагается ввести за несвоевременную уборку снега, сосулек и обледенений с крыш, козырьков балконов, пандусов, с проезжей части дорог, тротуаров, ступеней предупреждение или штраф до трех тысяч рублей для граждан, штраф до 15 тысяч рублей для должностных лиц или ИП, до 30 тысяч рублей — для юридических лиц. В случае, если есть пострадавшие или было повреждено имущество в результате правонарушений, гражданам придется заплатить штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам и ИП — до 30 тысяч, а юрлицам — до 40 тысяч рублей.

За нарушения к содержанию зданий и жилых домов и к установке табличек с названиями улиц, россиянам может грозить штраф до четырех тысяч рублей, должностным лицам или ИП — до пяти тысяч рублей и юридическим лицам — до 10 тысяч рублей. За складирование стройматериалов в период реконструкции и капитального ремонта и отходов сноса проект КоАП предусматривает штрафы для граждан до 3,5 тысячи рублей, для должностных лиц или ИП — до 20 тысяч рублей, а для юрлиц — до 25 тысяч рублей.

Несвоевременная уборка общественных мест грозит штрафом до пяти тысяч рублей для граждан, до семи тысяч рублей — для должностных лиц или ИП, до 10 тысяч рублей — для юрлиц. Максимальный штраф за порчу или уничтожение деревьев, кустарников и газонов, самовольную вырубку деревьев и невырубку представляющих угрозу безопасности усохших или поврежденных деревьев составит тысячу рублей для граждан, пять тысяч рублей для должностных лиц и 10 тысяч рублей для юридических лиц.

В случае подтопления улиц в результате неисправности водосливных устройств должностные лица или ИП должны будут заплатить штраф до трех тысяч рублей, юрлица — до пяти тысяч рублей.