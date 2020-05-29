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Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение самоизоляции

Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение самоизоляцииКадр: «Москва 24»

Полиция задержала москвичей, загоравших на крыше банка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

По данным полиции, 27 мая от жителей дома поступило сообщение о скоплении людей на крыше пристройки к зданию. В квартире по адресу Земляной Вал, 41, строение 1, имевшей выход на крышу, полицейские обнаружили 13 человек.

Нарушителей доставили в отделение полиции и составили протокол по статье 3.18.1 КоАП Москвы (Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности — прим. Ленты.ру). Им грозит штраф до четырех тысяч рублей, подчеркнули в МВД.

По данным агентства, молодые люди загорали на крыше того же банка, где 23 мая произошел захват заложников.

Ранее сообщалось, что полной амнистии по штрафам, выписанным москвичам за нарушение режима самоизоляции через приложение «Социальный мониторинг», не будет. «Есть нарушители, которые нарушают до 10 раз. Поэтому амнистировать эти штрафы никто не будет», — сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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