Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Зеленский приготовил неприятный «сюрприз» для уклонистов

Зеленский приготовил неприятный «сюрприз» для уклонистов

Зеленский приготовил неприятный «сюрприз» для уклонистов

В Украине зарегистрировали законопроект, который предусматривает жесткое наказание за уклонение от призыва по мобилизации. Текст документа размещен на сайте парламента.
Инициатором выступил президент Зеленский.

Законопроектом предусматриваются такие наказания:
— нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета влечет за собой наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан;
— нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации влечет за собой наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан;
— умышленную порчу или небрежное хранение документов и военных билетов, повлекшее их утрату, влечет за собой наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан;
— уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет;
— уклонение военнообязанного, резервиста от учебных сборов наказывается штрафом от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет.

Кроме того, в документе предусмотрены нормы, в частности, относительно реформирования местных органов военного управления, совершенствование порядка осуществления воинского учета призывников, введение военного учета резервистов, введение нового вида военной службы — военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Напомним, зимой 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в армию будут призывать юношей, достигших 18-летнего возраста. В Минобороны разъяснили, что в мае — июле 2020 года юношей в возрасте 18−19 лет будут призывать лишь по собственному желанию и по их письменному заявлению.

120 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Поклонская опровергла информацию об участии в выборах главы Севастополя
Поклонская опровергла информацию об участии в выборах главы
Путин утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму
Путин утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму
Белоруссия открестилась от задолженности перед Россией за газ
Белоруссия открестилась от задолженности перед Россией за газ
Внук начальника штаба генерала Деникина стал гражданином России
Внук начальника штаба генерала Деникина стал гражданином России
Швеция опередила все страны мира по смертности из-за коронавируса
Швеция опередила все страны мира по смертности из-за коронавируса
Белоруссия отказалась возвращать России долг за газ
Белоруссия отказалась возвращать России долг за газ
Российский врач рассказал о смертельных последствиях от проглоченной батарейки
Российский врач рассказал о смертельных последствиях от проглоченной
Эксперт оценил перспективы диалога по разоружению в космосе
Эксперт оценил перспективы диалога по разоружению в космосе
Германия: Россия не помогает в расследовании убийства бывшего чеченского боевика
Германия: Россия не помогает в расследовании убийства бывшего
Путин поддержит Ситникова на выборах губернатора Костромской области
Путин поддержит Ситникова на выборах губернатора Костромской области
Сара Фергюсон эмоционально поддержала свою дочь принцессу Беатрис в день ее несостоявшейся свадьбы
Сара Фергюсон эмоционально поддержала свою дочь принцессу Беатрис в
Лето, солнце и зеленые пятна от травы на джинсах. Что делать?
Лето, солнце и зеленые пятна от травы на джинсах. Что делать?

Топ на сегодня

Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает СМИ
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение самоизоляции
Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение

Еще по теме

Полиция начнет штрафовать недобросовестных родителей
Пьяных водителей в Украине будут карать еще жестче
Украинским водителям приготовили новые штрафы
Гражданин Калязина оштрафован за «бегство» от армии