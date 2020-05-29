Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Жалоб на "скорые" в Подмосковье становится все меньше

Жалоб на "скорые" в Подмосковье становится все меньше

Жалоб на "скорые" в Подмосковье становится все меньше
Сотрудники скорой и неотложной помощи Подмосковья в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции работают в режиме нон-стоп, но иногда жители жалуются на недостаточную оперативность бригад. Об этом сообщает телеканал "360".

Пик по жалобам был в последние дни апреля и 7-8 мая, поскольку тогда еще не были открыты все инфекционные клиники, рассказал телеканалу главный врач Московской областной станции скорой помощи Олег Какурин.

"На конец апреля, на начало мая был пик по заболеваемости и по госпитализации. Здесь мы работали на то, чтобы все пациенты, прежде всего с пневмонией и COVID-19, были доставлены в стационары. Из-за резкого тогда пика у нас стационары не успевали открываться по всей территории Московской области, были длительные пробеги. Но мы все равно справились", – рассказал врач.

По его словам, в настоящий момент количество жалоб снизилось более чем в 3,5 раза. В Подмосковье работают более 500 бригад службы спасения, скорой медицинской помощи и порядка 350-400 бригад неотложной помощи, к работе привлекли дополнительных врачей, фельдшеров и водителей. Также в регионе открылись новые госпитали. Самыми проблемными городами с точки зрения количества обращений пока остаются Подольск, Серпухов и Чехов.


сообщало, что в Департаменте здравоохранения Москвы опровергли сообщения СМИ о том, что бригаду скорой помощи приходится ждать несколько дней.
# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Иордания предупредила США и Британию о «беспрецедентной угрозе»
Иордания предупредила США и Британию о «беспрецедентной угрозе»
Две бактерии помогают насекомым выжить на бедной диете
Две бактерии помогают насекомым выжить на бедной диете
Раскрыты многочисленные жалобы на причастного к смерти чернокожего полицейского
Раскрыты многочисленные жалобы на причастного к смерти чернокожего
Международный автогигант готовит массовые сокращения
Международный автогигант готовит массовые сокращения
По рекомендациям ВОЗ: для чего нужна новая методика подсчета статистики по коронавирусу
По рекомендациям ВОЗ: для чего нужна новая методика подсчета
Жалоб на "скорые" в Подмосковье становится все меньше
Жалоб на "скорые" в Подмосковье становится все меньше
Ведущий Первого канала вспомнил о положительном тесте на коронавирус
Ведущий Первого канала вспомнил о положительном тесте на коронавирус
Сыгравшая Екатерину II в российском сериале актриса ответила критикам «Великой»
Сыгравшая Екатерину II в российском сериале актриса ответила критикам
Минтруд хочет разрешить фирмам закупать маски за счет страховых взносов
Минтруд хочет разрешить фирмам закупать маски за счет страховых
Белоруссия среди лидеров в Европе по уровню заболевших Covid-19
Белоруссия среди лидеров в Европе по уровню заболевших Covid-19
Япония из-за кибератаки могла потерять секретные оборонные данные
Япония из-за кибератаки могла потерять секретные оборонные данные
Леди Гага выложила в Сети свой новый альбом
Леди Гага выложила в Сети свой новый альбом

Топ на сегодня

Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает СМИ
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение самоизоляции
Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение

Еще по теме

Власти Подмосковья рассказали о нововведениях в работе диспетчеров скорой помощи
В Подмосковье бригады скорой помощи перевели на усиленный режим из-за непогоды
В Курской области в областную больницу скопилась очередь из карет "Скорой помощи" - СМИ
Свыше 500 пациентов с ОРВИ: в тюменских поликлиниках продлили работу