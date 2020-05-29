Жалоб на "скорые" в Подмосковье становится все меньше

Анастасия Иванова

Сотрудники скорой и неотложной помощи Подмосковья в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции работают в режиме нон-стоп, но иногда жители жалуются на недостаточную оперативность бригад. Об этом сообщает телеканал "360".

Пик по жалобам был в последние дни апреля и 7-8 мая, поскольку тогда еще не были открыты все инфекционные клиники, рассказал телеканалу главный врач Московской областной станции скорой помощи Олег Какурин.

"На конец апреля, на начало мая был пик по заболеваемости и по госпитализации. Здесь мы работали на то, чтобы все пациенты, прежде всего с пневмонией и COVID-19, были доставлены в стационары. Из-за резкого тогда пика у нас стационары не успевали открываться по всей территории Московской области, были длительные пробеги. Но мы все равно справились", – рассказал врач.

По его словам, в настоящий момент количество жалоб снизилось более чем в 3,5 раза. В Подмосковье работают более 500 бригад службы спасения, скорой медицинской помощи и порядка 350-400 бригад неотложной помощи, к работе привлекли дополнительных врачей, фельдшеров и водителей. Также в регионе открылись новые госпитали. Самыми проблемными городами с точки зрения количества обращений пока остаются Подольск, Серпухов и Чехов.

сообщало, что в Департаменте здравоохранения Москвы опровергли сообщения СМИ о том, что бригаду скорой помощи приходится ждать несколько дней.