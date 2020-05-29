Женский гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года

Вадим Карасев

Если верить фильмам, женщинам для счастья нужна романтика. Реклама гласит, что для этого им достаточно красивого платья. А мы обратились к астрологам, которые рассказали, что сделает счастливыми женщин уже на этой неделе.

Июнь — прекрасный месяц, который принесет многим чувство счастья, удовлетворенности своей жизнью и одновременно — новые прекрасные надежды. Причем без всяких условий и ловушек: во всех делах людям будут сопутствовать свет в душе и радость в сердце. Но не стоит забывать, что неделя, которая нас ждет, отделяет один сезон от другого. Это период перемен и подведения итогов, анализа прошлого и взгляда в будущее. Такое противоречие может выбить из колеи, поэтому очень важно держать перед глазами надежный ориентир.

Женщина-Овен

Для женщин-Овнов наступающая неделя — удачный период, когда многое получится. Хороший поворот событий подарит вдохновение, веру в себя и свои силы. Это значит, что есть все шансы исполнить загаданные желания. Ошибиться на этой неделе не позволит усиленная интуиция. Ее подсказки будут оберегать от заведомо провальных решений, поступков и даже мыслей. Кроме того, можно обрести покровителя в лице любимого мужчины, укрепить свою энергетику, добиться гармонии и счастья в отношениях.

Женщина-Телец

Ближайшие дни будут быстротечны и насыщены событиями: у Тельцов не будет ни плана, ни советов, на которые можно было бы ориентироваться. Остается лишь смело идти вперед, верить в себя, искать обходные пути и, самое важное, не снижать темпа. Многих такая перспектива ввергнет в ужас, но астрологи советуют не отсиживаться в уголке: мысль о том, что на этой неделе можно достичь гораздо большего, чем за несколько месяцев, должна вселить оптимизм. Если кто-то и в силах выдержать натиск грядущих дней и вихря перемен, так это женщины-Тельцы, которые обретут уверенность в себе.

Женщина-Близнецы

Начало июня станет одним из самых значимых периодов для женщин-Близнецов. На этой неделе будет много открытий, судьбоносных моментов, определяющих будущее на несколько месяцев вперед. Оглянувшись напоследок в прошлое, можно будет осознать, что именно этот момент является переходным между старой жизнью и новой. Активные планеты, увлекающие вперед, окажутся в аспекте, отвечающим за карьеру и деньги, а это говорит о том, что Близнецы окажутся на пороге новых перемен. Что бы ни несла с собой новая жизнь, нужно реагировать быстро и использовать все открывающиеся перспективы без промедлений.

Женщина-Рак

Лето для представительниц Рака начнется с влияния ретро-Венеры, которая на этой неделе будет непокорна и коварна. Личные амбиции могут столкнуться с невозможностью самореализации. Столкнувшись со сложностями, Раки могут потерять цель, растерять приоритеты. Астрологи советуют приготовиться к тому, что придется радикально менять планы из-за обстоятельств, на которые будет невозможно повлиять. Но не нужно становиться врагом себе, увлекаться борьбой с недостатками и требовать от себя невозможного. Куда разумнее временно поддаться течению.

Женщина-Лев

Небесный покровитель Львов — Солнце — поддержит любые начинания. Начало нового сезона под эгидой Солнца — необычайная редкость и хорошее предзнаменование. Женщины-Львицы получат мощную поддержку, которая поможет справиться со всеми испытаниями и продолжить борьбу за поставленные цели. Без борьбы не бывает победы, поэтому потребуется держать себя в тонусе, сохранять позитивный взгляд на вещи и не упускать из виду открывающиеся перспективы и возможности.

Женщина-Дева

Наступающая неделя у женщин-Дев пройдет удачно, однако есть одно «но»: ретроградная Венера слегка подпортит планы. Влияние этой планеты достаточно сильное, но даже оно может раствориться в повседневных делах, если знать, на что конкретно нужно делать упор. А сделать его рекомендуется на личную жизнь и свои нереализованные желания. На событиях жизни могут негативно отразиться эмоциональность, поспешность, обидчивость, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru советуют контролировать эмоции.

Женщина-Весы

Во время любых потрясений Весы предпочитают сойти со сцены и подождать, пока жизнь не вернется в прежнее русло. Чаще всего такая стратегия оказывается выигрышной, но только не в этом июне: от столкновения уйти не получится. Самым болезненным станет осознание, что весь фундамент жизни пошатнулся и вот-вот сломается: Юпитер действует жестко и в свой активный период способен устроить настоящую встряску. Астрологи советуют не слишком усердствовать в достижении ранее поставленных целей, но твердо верить, что рано или поздно получится добиться желаемого.

Женщина-Скорпион

На этой неделе женщинам-Скорпионам будет помогать Марс. Его помощь будет ощутимой и позволит избавиться от многих проблем. Чтобы неделя прошла удачно, не стоит сидеть без дела. Астрологи советуют браться за все новое, необычное и креативное: пришло лето, а значит, можно менять планы. Не исключено, что женская натура потребует перемен, новых впечатлений, нового витка жизни, новых опьяняющих эмоций. Но звезды настроены скептически: сейчас лучше управлять желаниями, чтобы не позволить минутным слабостям сбить себя с верного пути.

Женщина-Стрелец

Будущее, к которому так стремились Стрельцы, остается в уходящей эпохе, а новая эра, приходящая ей на смену, станет совершенно другой. Все убеждения, установки, желания изменятся с приходом лета. Новые времена рождают новые цели, и придется пересмотреть свои приоритеты, чтобы не отстать от жизни. Для многих Стрельцов июнь станет временем активных действий, ярких сражений, внутренней борьбы ради того, чтобы нащупать твердую опору, которая подарит надежность и счастье.

Женщина-Козерог

Все планы и цели на этой неделе перечеркнут судьбоносные перемены, идущие от Юпитера. Перемены и волнения, которые предстоит пережить в начале июня, обязательно направят Козерогов по другому пути — вероятно, даже вынудят поменять маршрут на противоположный. К этому важно приготовиться. Зато после жизнь быстро войдет в привычное русло, дела пойдут куда спокойнее, а затем придут и приятные моменты, которыми астрологи советуют сполна насладиться.

Женщина-Водолей

Водолеев ждет отличная неделя отдыха, любви и приятного общения. Астрологи советуют шагнуть навстречу новому и начать действовать на благо счастливой жизни. На работе и в личной жизни могут появиться заметные изменения, которые не дадут заскучать: от поиска новой любви до необходимости смены работы. Несмотря на динамичные будни, хватит сил и на решение тревожащих проблем. Сейчас очень важно освободиться от всего, что мешает и тянет назад.

Женщина-Рыбы

На этой неделе женщин-Рыб ждет болезненный процесс расставания с прошлым. Оставшиеся или забытые проблемы всплывут вновь, потребовав окончательного разрешения перед началом новой жизни. Астрологи подсказывают: в будущее важно вступить, скинув с себя эмоциональный балласт, так что игнорировать возникающие ситуации не стоит. Прощаться с прошлым вполне можно в рамках текущих событий. В противном случае есть риск провести все лето с тяжелой эмоциональной обузой на сердце.