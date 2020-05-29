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Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера

Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
Издание Forbes исключило телезвезду и предпринимательницу Кайли Дженнер из списка миллиардеров, после того, как выяснилось, что ее бренд стоит меньше.

Аналитики журнала провели переоценку ее состояния, основываясь на документах, предоставленных редакции компанией Coty, которая в ноябре прошлого года выкупила у Дженнер 51 процент ее косметической фирмы (благодаря этой сделке, которая завершилась в январе этого года, бизнес телезвезды стал стоить 1,2 миллиарда долларов).

Однако после исследования, в котором также учли, что из-за пандемии коронавируса резко снизились продажи, следует, что сейчас состояние Кайли Дженнер составляет примерно 900 миллионов долларов.


В эту сумму входит 340 миллионов (после уплаты налогов), полученные телезвездой от сделки с Coty, а также оставшаяся доля ее бренда — 44,1 процента (хотя первоначально она заявляла о 49 процентов). Но в Forbes выяснили, эта разница связана с тем, что мама Кайли Крис Дженнер владеет небольшой частью компании дочери.


Впервые предпринимательница попала в рейтинг самый молодых миллиардеров в марте 2019 году (в 2014 году она начала заниматься бизнесом — выпустила линию губных помад, а после быстро расширила его). Тогда многие хвалили Кайли за то, что в отличие от многих других богачей, она заработала состояние сама.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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