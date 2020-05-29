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Звезды "Короны" Клер Фой и Мэтт Смит сыграют спектакль в пустом зале

Звезды "Короны" Клер Фой и Мэтт Смит сыграют спектакль в пустом зале
. Клэр Фой и Мэтт Смит в июне покажут спектакль "Легкие" Дункана Макмиллана в пустом зале театра "Олд Вик" в Лондоне, сообщает Independent.

Актеры, игравшие Елизавету II и ее супруга принца Филиппа в первых двух сезонах сериала "Корона", уже принимали участие в этой пьесе год назад.

Репетиции идут на карантине с использованием вебкамер.


Спектакль несколько раз покажут в июне в соответствии с правилами социального дистанцирования. Билеты можно приобрести онлайн и посмотреть пьесу из дома. Они стоят от 10 до 65 фунтов стерлингов, которые зрителям предлагается заплатить как помощь театру на карантине. Сцену всем будет видно одинаково.

В "Легких" (Lungs) речь идет о семейной паре, которая старается вести правильный образ жизни. Супруги рассуждают о том, стоит ли им заводить детей, если планета находится на грани экологической катастрофы.


В театре Наций эту пьесу с участием Романа Шаляпина и Людмилы Трошиной поставил Марат Гацалов. Группа решила, что более точным в русском переводе будет название "Дыхание". Премьера состоялась в 2016 году. Спектакль получил "Золотую маску" в номинации "Драма/Работа художника” (Ксения Перетрухина).

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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