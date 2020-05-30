25 советов, как правильно заниматься анальным сексом

Алексей Вольцев

Вы разогреваетесь перед тренировкой, и делаете анальную прелюдию перед анальным сексом.

Считаете, что добавление анальной игры в ваш сексуальный репертуар означает, что грядут неприятные ощущения? Зря! Анальная прелюдия может и вовсе не иметь никакого проникновения. Независимо от того, хотите вы что-то поменять или просто уделить время ласкам заднего прохода, прежде чем погрузиться в анальный секс, — анальная прелюдия может стать очень приятным дополнением к вашей сексуальной жизни.

Сейчас анальный секс больше не является табуированной темой, которой он когда-то был, и это хорошо! Многие женщины говорят, что это долгожданное дополнение к их сексуальному репертуару. Прежде чем бегать, нам надо научиться ходить. Так и должна быть какая-то анальная прелюдия, прежде чем вы займетесь полноценным анальным сексом. В любом случае, решать вам: ваша попа — ваши правила.

Надеемся, вы уже знаете основы: всегда пользоваться смазкой, во рту или влагалище не должно оказываться члена сразу после анала, а пробки — ваши друзья. Но есть еще много информации об анальной игре, и поэтому мы собрали лучшие советы, как для новичков, так и для опытных игроков. Удачи!

25 советов

Относитесь к аналу как к входной двери, буквально

«Прелюдия также важна, как и звонок в дверь, перед входом. Помассируйте и согрейте анус, прежде чем вводить что-либо внутрь»,- объясняет Ишарна Уолш, основатель приложения для сексуального здоровья Coral. — «Будь хорошим гостем (даже если вы хозяин), а не вламывающимся Халком».

Подготовьте «место отдыха» для игрушек или смазки, которыми вы пользуетесь

Некоторые люди, которые пользуются игрушками, учатся иметь при себе маленький носовой платок, куда они могут положить свою игрушку в «безопасное» место, когда они ее не используют, объясняет Анджела Уотсон. Если заранее продумать мелкие детали, это даст вам больше свободы, чтобы наслаждаться процессом, а не беспокоиться о мелочах.

Сначала стимулируйте анальное отверстие

«Наличие заднего входа не означает, что вам нужно заниматься анальным сексом», — говорит Джиджи Энгл. Хотя, внутренняя стимуляция тоже может быть сильной, «вы можете достичь такого же удовольствия, даже не засовывая ничего в задний проход», -объясняет Энгл. «Массируйте или облизывайте анус», — добавляет она, так как он полон нервных окончаний, которые могут доставлять удовольствие.

Не пренебрегайте своим клитором

«Стимуляция клитора очень важна во время анальной игры, потому что она помогает владельцу вагины расслабиться и полностью возбудиться», — говорит Энгл. Вы можете выбрать традиционный вибратор, либо всасывающую игрушку.

Всасывающие игрушки имитируют оральный секс, поэтому, когда партнер уделяет внимание только в одном месте, с помощью всасывающей игрушки вы можете чувствовать более сильное возбуждение, воздействуя сразу на несколько зон.

Попробуйте разогревающую смазку

Согревающая смазка может помочь повысить удовольствие и комфорт. «Тепло, которое создается, помогает обеспечить приток крови к нужной области и увеличить стимуляцию рецепторов удовольствия в заднем проходе», — объясняет доктор медицины Никит Сонпал из Медицинского центра Брукдейлской больницы. По словам доктора Сонпала, активным ингредиентом этих смазок является пропиленгликоль, который является тем же веществом, которое используется в виски Fireball. Некоторые другие бренды используют капсаицин, активный ингредиент, содержащийся в перце. В любом случае, разогревающие смазки будут хороши как для анального, так и для вагинального использования (не одновременно, просто вам не нужно покупать отдельную специальную согревающую смазку). Будьте осторожны, касаясь глаз, предупреждает доктор Сонпал!

Расслабьте эти мышцы

Вокруг заднего прохода есть множество мышц, которые могут быть довольно напряженными, если вы не расслаблены. И, как следует из логики, если эти мышцы и ваш анальный сфинктер напряжены, вставка чего-либо может быть болезненной и сложной, а не приятной и легкой. Попробуйте что-то вроде глубокого дыхания или расслабляющего массажа, чтобы убедиться, что вы и ваши мышцы достаточно расслаблены для анальной игры.

Подготовьте зону для секса

Секс иногда может быть грязным, анальный секс и прелюдия не исключение. Если это приведет вас к такому состоянию, что вы не сможете расслабиться и наслаждаться, попробуйте заранее подготовить свое пространство. Например, можно снять с кровати простыни или накрыть одеяло мягким моющимся текстилем.

Может показаться, что хочется в туалет, но это не так

Наша пятая точка богата нервными окончаниями (поэтому мы и включаем ее в прелюдии и анальные игры), но это не значит, что она может дать однозначно понять входит ли что- то или выходит. Вы можете прекратить секс в любое время, но знайте, что такие ощущения могут возникать из-за новой стимуляции, а не внезапным знаком опустошения кишечника.

Приобретите смазку на водной основе

Сексолог Джилл МакДевитт говорит, что нужно заранее обеспечить себя качественной смазкой на водной основе. Она сделает массаж еще лучше. Даже если ваша прелюдия пока не предполагает проникновения, смазка повысит чувствительность.

Секс — игрушки

Макдевитт также рекомендует попробовать вибромассажер. «Просто положите его к анальному отверстию, но не вставляйте и не скользите игрушкой по кругу вокруг отверстия. Внешние анальные вибрации добавляют совершенно новые ощущения» Чередуйте вибрацию и ваш палец, чтобы по-настоящему дразнить возбуждение.

Уделяйте внимание ягодицам

То, что ваша конечная цель — это анус, не означает, что вы должны игнорировать ягодицы своего партнера. Сэди Эллисон, основатель крупного онлайн секс-шопа, рекомендует начать с чувственного массажа ягодиц. Используя смазку, «поместите свои большие пальцы в складки, где ноги встречаются с ягодицами, и проведите большими пальцами вдоль складки от внутренней области бедра к внешней стороне. Повторите несколько раз. Затем сложите ладони в «молитвенное положение», поместив их на копчик и скользя вверх и вниз по ягодицам».

Это не должно быть больно

Выход лубриканта! По ощущениям будет казаться, что вам нужно в туалет. «Расслабьте ваши мышцы и дышите»,- советует сексолог Эмили Морзе. «Используете больше лубриканта на водной основе».

Попробуйте сначала сами

Вы знаете, что невозможно пощекотать себя? Это не то же самое, но пробная самостоятельная анальная прелюдия основана по такому же принципу. Вы не будете удивлены так сильно своим прикосновением. Это будет не то же самое, что было бы от партнера, но это хороший способ почувствовать себя и свои ощущения.

Это тот случай, когда секс в душе или ванной может быть действительно хорошим

Обычно секс под душем трудно успешно осуществить. Но, поскольку расслабление здесь играет ключевую роль, полезно попробовать анальную игру в месте, где вы, скорее всего, будете чувствовать себя более спокойно и расслабленно.

Начните с малого

«Чтобы подготовить анальное отверстие для секс-игры, начните с пальцев, языка или очень маленькой секс-игрушки, предназначенной для анального секса», — говорит сексолог Нэнси Саттон Пирс. «Приобретите комплект пробок с несколькими штекерами разного размера для тренировок».

Не обязательно полное проникновение

В заднем проходе находится много нервных окончаний, которые вы стимулируете. Римминг, или, как его еще называют, анилингус — это стимулиция кончиком языка анального отверстия. Представьте, что это баскетбольное кольцо, и мяч должен просто катиться по ободу корзины, а не падать в нее.

Вы можете менять позиции

Нет, доги стайл не единственная позиция. Есть различные положения, которые можно попробовать, например, лежа на спине с поднятыми бедрами или сидя на лице, развернутой наездницей. Меняйте положение, пока не найдете то, в котором почувствуете себя максимально комфортно.

Сила в общении

Единственный способ узнать, что работает, а что нет, — это быть полностью честным с партнером. Нужно всегда быть настроенным на то, что другой чувствует и говорит о предпочтениях.

Это не грязно

Как говорит сексолог Кэт Ван Кирк, анус и нижняя часть прямой кишки содержат очень мало фекального материала, а это значит, он не такой грязный, как вы думаете.

Вы можете полностью все прочистить

Ключ к анальному сексу — это комфорт, поэтому делайте все, что вам нужно, чтобы ваши мысли ничего не отвлекало. «Использование анального душа не вредно, если его делать не часто, он может помочь вам ослабить беспокойство по поводу кишечника», — советует Пирс.

Лучше, когда происходит дополнительная стимуляция

Вагинальная, клиторальная, сосков — в зависимости от того, что вам больше подходит. Большинство женщин не могут достичь оргазма только от анальной стимуляции. «Анальная часть — это то, что является акцентом. Добавка к общему процессу», — говорит Иэн Кернер, эксперт по сексу, исследователь и автор тематической литературы. Кстати, женщины, у которых был анальный секс, сообщают о более частых оргазмах, чем те, кто этого не делал. Как говорится …

Убедитесь, что ваш партнер не засовывает тот же самый палец во влагалище после анала

«Салфетки должны быть обязательным атрибутом на каждой тумбочке», — говорит Кернер.

Если, попробовав несколько раз, вы возненавидели это — не продолжайте пробовать только потому, что «в конечном счете, будет терпимо»

«Если у вас внимательный заботливый любовник, я думаю, что в течение первых пяти раз вы будете знать, нравится вам это или нет», — говорит Кернер, объясняя, что это зависит от множества факторов. «Я сталкивался с женщинами, которые изначально ненавидели оральный секс из-за стеснения, но любят его сейчас. Это зависит от ваших чувств к партнеру и к своему телу. Если с этим все хорошо, и вам просто не нравится процесс анального секса, вы поймете довольно быстро».

Необязательно делать эпиляцию

«Большинство женщин не делают эпиляцию «глубокое бикини» ради анальных прелюдий», — говорит Кернер, основываясь на своих исследованиях.