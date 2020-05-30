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27 июня пройдет Всероссийский «Выпускной вечер» онлайн

27 июня пройдет Всероссийский «Выпускной вечер» онлайн

Министерство просвещения Российской Федерации рекомендовало регионам провести 27 июня мероприятия, посвященные выпускникам школ 2019/20 учебного года, сообщает пресс-служба ведомства.

Центральным мероприятием станет общефедеральный «Выпускной вечер», который охватит своей программой все регионы страны, а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль «Алые паруса».

В этом году около 700 тысяч школьников оканчивают 11-е классы. В целях защиты здоровья учащихся и педагогов большинство мероприятий 27 июня будут проходить в онлайн-режиме. Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора. Также при соблюдении требований и предписаний Роспотребнадзора проведение очных выпускных возможно по окончании экзаменационной кампании ЕГЭ. Данные рекомендации будут направлены во все регионы страны.

«Выпускной бал – прекрасная традиция, она объединяет одиннадцатиклассников, их родителей и педагогов. Тёплые эмоции, пережитые на выпускном, добрые слова, счастливые моменты – это те воспоминания, которые будут греть всю жизнь, давать силы и воодушевлять. Поэтому мы обязаны сохранить эту традицию для ребят. При этом ни в коем случае нельзя допустить, чтобы этот праздник омрачился заболеванием кого-то из детей или педагогов, а, к сожалению, в большинстве регионов ещё сохраняется опасная эпидемиологическая ситуация. На протяжении всех школьных лет мы заботимся о детях, помогаем получать знания, развивать таланты, воспитываем и учим принимать ответственные, обдуманные решения, учим безопасной жизни. И сейчас мы как раз показываем пример, как это делать: оценив ситуацию, рекомендуем в июне отметить выпускной онлайн, а в начале осени отпраздновать традиционно в более живом и тесном формате. Согласитесь, ведь важнее дух праздника, чем его формальная дата, из-за которой не стоит рисковать здоровьем», – отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Также на этой неделе в стране продолжаются мероприятия, посвящённые «Последнему звонку». Ранее Большой праздничный марафон в поддержку выпускников в официальном сообществе Минпросвещения в соцсети «ВКонтакте» собрал на одной площадке школьников, родителей и педагогов. К марафону видеопоздравлений подключаются участники от Дальнего Востока до Калининграда, собрав на сегодняшний день более 2 миллионов зрителей. В акциях и флешмобах с благодарностями педагогам и поздравлениями выпускников уже приняли участие свыше полумиллиона участников, и их количество непрерывно растёт.

# Общество
По материалам: edu.ru

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