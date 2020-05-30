«Антивирусные» рекомендации пассажирам от авиакомпании «Россия»

Лидия Мартынова

Авиакомпания «Россия» возвращается к обычной работе, планомерно увеличивая количество выполняемых рейсов и перевозимых пассажиров. Чтобы сделать путешествия комфортными и безопасными, перевозчик опубликовал для пассажиров рекомендации по мерам антивирусной защиты на бортах воздушных судов и в аэропорту.

ТЕРМОМЕТРИЯ ПЕРЕД ВХОДОМ В АЭРОПОРТ

Так, для предотвращения скопления большого количества людей в аэровокзальном комплексе, рекомендовано прибывать в аэропорт без провожающих. В аэропорту пассажирам необходимо пройти термометрию сразу же после входа на территорию аэровокзала, соблюдать дистанцию в соответствии со специально нанесенной разметкой, использовать маски и перчатки на протяжении всего путешествия, как можно чаще прибегать к использованию дезинфицирующих средств, устройства с которыми установлены на всей территории здания аэровокзала.

Перевозчик уточняет, что лицам, не являющимся работниками организаций, расположенных на территории аэровокзала, запрещено находиться в здании аэропорта более 2-х часов.

МАСКИ И ПЕРЧАТКИ – В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПОЛЕТА

Перед входом на борт воздушного судна путешественникам придется повторно пройти термометрию. Пассажиры с температурой свыше 37 градусов не будут допущены на борт в целях антивирусной защиты выполняемого рейса.

На борту самолета пассажирам необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) на протяжении всего полета за исключением времени приема пищи, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, размещать верхнюю одежду на багажной полке (доставать верхнюю одежду во время полета можно только на рейсах в регионах с низкой температурой или с разрешения бортпроводника), менять защитные маски каждые 3 часа полета (их раздача будет осуществляться членами кабинного экипажа, можно использовать собственные средства защиты), следовать указанию табло «застегните ремни» и занимать свои места на протяжении всего полета за исключением необходимости посещения туалетной комнаты или особых случаев (одновременное перемещение по салону ВС более одного человека запрещено за исключением особых случаев).

Питание, в том числе детское, принесенное пассажирами с собой, должно быть в герметичной упаковке (не вскрыто).

Требования относительно использования средств индивидуальной защиты, регулярного использования дезинфицирующих средств и соблюдения дистанции также распространяются при передвижении между зданием аэровокзала и салоном воздушного судна. По прилету пассажирам стоит следовать рекомендациям региональных властей о необходимости самоизоляции.

ЭКИПАЖ ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Как говорится в сообщении перевозчика, все члены экипажей воздушных судов авиакомпания «Россия» перед попаданием на борт также проходят процедуру термометрии, а также обеспечиваются одноразовыми масками и перчатками, регулярно протирают перчатки дезинфицирующими растворами. Воздушные суда после выполнения рейса проходят обработку дезинфицирующими средствами, рекомендованными органами Роспотребнадзора.

«Обоюдно соблюдая перечисленные меры предосторожности, мы сделаем наше путешествие на бортах лайнеров «России» безопасным, а воспоминания о путешествии приятными», - подчеркивают в авиакомпании.