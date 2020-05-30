Астраханский губернатор изолировался после контакта с заболевшим COVID-19

Лидия Мартынова

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ушел на двухнедельную самоизоляцию из-за контакта с сотрудником правительства региона, у которого подтвердился коронавирус, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Анастасия Кротова.

"Губернатор ушел на самоизоляцию. Часть секретариата тоже", - сказала Кротова, уточнив, что они контактировали с сотрудником правительства региона, у которого подтвердился коронавирус.