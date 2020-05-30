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Башкирский государственный педуниверситет принял участие в волонтерской акции «Помогай в месяц май»

Башкирский государственный педуниверситет принял участие в волонтерской акции «Помогай в месяц май»

Сотрудники и студенты Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы вместе с добровольцами Ассоциации волонтеров Уфы и командой «Молодежки ОНФ» в Башкортостане организовали субботник в Республиканском клиническом инфекционном центре под девизом: «Помогай в месяц май!», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Строительство нового инфекционного госпиталя, который возвели за рекордные 55 дней, завершилось под Уфой. В ближайшее время в центре протестируют оборудование и начнут принимать пациентов.

Участники акции подготовили к заселению помещения общежитий, в которых будут жить медики, сделали влажную уборку, отмыли от строительной пыли окна, двери и стены, помогли с разгрузкой и расстановкой мебели.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года, 33 государственных педагогических вуза стали подведомственными организациями Минпросвещения России. Таким образом, вузы включены в систему профессионального развития педагога. Это существенное обновление содержания образования, повышение практико-ориентированности образовательных программ, развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, повышение степени участия студентов в образовании школьников и совершенствование механизмов наставничества.

# Общество
По материалам: edu.ru

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