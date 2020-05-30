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Блогерша рассказала об обмане продюсера Собчак

Блогерша рассказала об обмане продюсера СобчакАлена ПогребнякФото: @alena.pogrebnyak

Блогерша Алена Погребняк рассказала, как пыталась снять сюжет для YouTube-шоу ведущей Ксении Собчак о работе в период самоизоляции подпольных ресторанов, салонов красоты и фитнес-клубов. В итоге она столкнулась с обманом продюсера, о чем поведала на своем канале.

По словам Погребняк, с ней через агентство связался продюсер Собчак с предложением бесплатно снять сюжет с указанием адреса ее канала. Он дал ей список мест, в которых нужно было провести съемки. При этом материал блогерша должна была отправить на следующий день.

Блогерша, которая называет себя «ревизорро салонов красоты», отметила, что была сильно удивлена, что в списке мест не оказалось ни одного салона красоты. При этом она указала, что провести незаметную съемку, например, на фитнесе было бы невозможно. «Потом я поняла, что заказчик не пытался сделать так, чтобы мне было удобно. Чем кровавее, тем интереснее», — рассказала Погребняк.

Тем не менее продюсер успокоил женщину, и она согласилась взять задание. Ей удалось отснять одно место, после чего она позвонила в ресторан из списка, где ей сказали, что еду можно брать только на вынос. «Я позвонила продюсеру. Он мне скинул текст, в котором, видимо, есть какие-то кодовые слова. Я звоню снова в ресторан, проговариваю это, но меня снова посылают», — рассказала блогерша. После этого представитель Собчак пообещал, что стол ей забронируют его коллеги.

Погребняк и ее муж приехали в указанное время и оказались у закрытого здания. «Видно, что через центральный вход никто не заходит», — описала блогерша. По совету продюсера они пошли к черному входу, где их встретил охранник. Он позвал управляющего, который сказал, что зайти в ресторан не получится: он работает только на доставку. «При этом нас заверили, что столик забронирован», — отметила Погребняк. В итоге войти внутрь у них так и не вышло, а на претензии блогерши продюсер ответил, что уже ищет новые адреса.

«Возможно, они хотели нас просто "нахрапом" кинуть. А там пустят или не пустят», — предположила Погребняк, подчеркнув, что ее просьбы проверить актуальность брони остались без внимания. В итоге женщина с мужем поехали домой, а все остальные съемки она отменила. Продюсер прислал ей свои извинения, однако в дальнейшем сотрудничать с командой Собчак блогерша отказалась.

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По материалам: lenta.ru

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