Бой в Сунже закончен, стрельбы нет, пожарные тушат горящее здание

Анастасия Иванова

Активная фаза контртеррористической операции (КТО) в городе Сунжа (Ингушетия) завершена.

Об этом 30 мая передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах республики. По его словам боестолкновение силовиков с боевиками закончено.

В городе больше не слышна стрельба, а пожарные приступили к тушению хозяйственной постройки, которая загорелось в результате боя.

По данным источника агентства в оперативных службах, загоревшееся здание предположительно является мастерской. В нем террористы были заблокированы в ходе операции.

Пока оперативный штаб операции никаких официальных заявлений не делал. Неизвестно сколько было боевиков и выжил ли кто-нибудь из них. Не сообщается и о том, есть ли потери среди силовиков.

Ранее ИА Newstes сообщало, что 30 мая в Сунже был объявлен режим КТО. Группа террористов была заблокирована в хозяйственном здании, откуда вела бой, отстреливаясь от силовиков.