Болгария пустит туристов без тестов на COVID-19

Алексей Вольцев

Болгария заявила еще несколько аргументов в борьбе за симпатии иностранных туристов. В страну пустят без справок «о вирусе». Стоимость зонтов и лежаков на популярных пляжах снизится, а на нескольких курортах пляжное оборудование и вовсе будет бесплатным. Подробности – в нашем материале.

ТЕСТОВ НА «КОВИД» ПРИ ВЪЕЗДЕ НЕ БУДЕТ

В Болгарии продолжают снимать ограничения, связанные с коронавирусом. С 1 июня страна откроет границы с соседними странами, а с 15 июня – со всеми странами ЕС.

Туристов будут пускать без тестов на COVID-19 и без карантина: при въезде иностранцев попросят заполнить декларацию о том, что они проинформированы об эпидемической обстановке в стране и принимают все условия. Все расходы на лечение в случае обнаружения у них коронавирусной инфекции будут за счет их страховки или за их личный счет.

Как заявила министр туризма Николина Ангелкова, Болгария ведет интенсивные переговоры со странами, имеющими похожую эпидемическую ситуацию, о возобновлении с 15 июня чартерных рейсов.

ЗОНТЫ И ШЕЗЛОНГИ НА 23 ПЛЯЖАХ БУДУТ БЕСПЛАТНЫМИ

Для поддержания внутреннего туризма и привлечения зарубежных путешественников минтуризма страны провело серию переговоров с курортными муниципалитетами и арендаторами пляжей, а также приняло ряд изменений в отраслевые законы.

В результате этих мер в сезоне-2020 цены на шезлонги и зонты на пляжах страны должны быть снижены минимум на 50%. В противном случае концессионеров пляжей ждут штрафы: от 50 тыс. левов до 100 тыс. левов.

На 23 из 132 пляжах страны шезлонги и зонты будут бесплатными, а на остальных пляжах цены будут варьироваться от 1 до 5 левов (от 40 до 200 р.).

Бесплатными шезлонги и зонты будут на пляжах Каваци-юг, Каваци-север, Елените, ММЦ Приморско, Царево-центральный, Ахелой, Обзор-юг и др.

На Золотых песках шезлонги и зонты будут по 2 лева (80 р.), на Солнечном берегу – по 4 лева (160 р), в Албене – 1 лев (40 р.) в Балчике – 1,5 лева (60 р.), в Созополе – между 3 и 5 левами (от 120 до 200 р.).

БОЛГАРИЯ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О СЕЗОНЕ-2021

«У нас уже почти полная готовность к сезону. Конечно, это лето будет трудным и другим, никто не планировал, что так пойдет», - заявила министр, напомнив, что в январе были прогнозы на 10%-ный рост туризма. Николина Ангелкова выразила уверенность в том, что государство и бизнес будут работать вместе, чтобы преодолеть все трудности в текущем сезоне.

«В настоящее время ведутся переговоры о сезоне-2021. Поэтому сейчас важна каждая мера для поддержки сектора», - подчеркнула министр туризма Болгарии.

Узнать все об оздоровительном туризме в Болгарии можно на вебинаре «Болгария - страна здоровья», который состоится в четверг 28 мая (в 11.00 по Москве) на платформе онлайн-академии АТОР.