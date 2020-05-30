Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Болгария пустит туристов без тестов на COVID-19

Болгария пустит туристов без тестов на COVID-19

Болгария заявила еще несколько аргументов в борьбе за симпатии иностранных туристов. В страну пустят без справок «о вирусе». Стоимость зонтов и лежаков на популярных пляжах снизится, а на нескольких курортах пляжное оборудование и вовсе будет бесплатным. Подробности – в нашем материале.


ТЕСТОВ НА «КОВИД» ПРИ ВЪЕЗДЕ НЕ БУДЕТ

В Болгарии продолжают снимать ограничения, связанные с коронавирусом. С 1 июня страна откроет границы с соседними странами, а с 15 июня – со всеми странами ЕС.

Туристов будут пускать без тестов на COVID-19 и без карантина: при въезде иностранцев попросят заполнить декларацию о том, что они проинформированы об эпидемической обстановке в стране и принимают все условия. Все расходы на лечение в случае обнаружения у них коронавирусной инфекции будут за счет их страховки или за их личный счет.

Как заявила министр туризма Николина Ангелкова, Болгария ведет интенсивные переговоры со странами, имеющими похожую эпидемическую ситуацию, о возобновлении с 15 июня чартерных рейсов.


ЗОНТЫ И ШЕЗЛОНГИ НА 23 ПЛЯЖАХ БУДУТ БЕСПЛАТНЫМИ

Для поддержания внутреннего туризма и привлечения зарубежных путешественников минтуризма страны провело серию переговоров с курортными муниципалитетами и арендаторами пляжей, а также приняло ряд изменений в отраслевые законы.

В результате этих мер в сезоне-2020 цены на шезлонги и зонты на пляжах страны должны быть снижены минимум на 50%. В противном случае концессионеров пляжей ждут штрафы: от 50 тыс. левов до 100 тыс. левов.

На 23 из 132 пляжах страны шезлонги и зонты будут бесплатными, а на остальных пляжах цены будут варьироваться от 1 до 5 левов (от 40 до 200 р.).

Бесплатными шезлонги и зонты будут на пляжах Каваци-юг, Каваци-север, Елените, ММЦ Приморско, Царево-центральный, Ахелой, Обзор-юг и др.

На Золотых песках шезлонги и зонты будут по 2 лева (80 р.), на Солнечном берегу – по 4 лева (160 р), в Албене – 1 лев (40 р.) в Балчике – 1,5 лева (60 р.), в Созополе – между 3 и 5 левами (от 120 до 200 р.).


БОЛГАРИЯ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О СЕЗОНЕ-2021

 «У нас уже почти полная готовность к сезону. Конечно, это лето будет трудным и другим, никто не планировал, что так пойдет», - заявила министр, напомнив, что в январе были прогнозы на 10%-ный рост туризма. Николина Ангелкова выразила уверенность в том, что государство и бизнес будут работать вместе, чтобы преодолеть все трудности в текущем сезоне. 

«В настоящее время ведутся переговоры о сезоне-2021. Поэтому сейчас важна каждая мера для поддержки сектора», - подчеркнула министр туризма Болгарии.

Узнать все об оздоровительном туризме в Болгарии можно на вебинаре «Болгария - страна здоровья», который состоится в четверг 28 мая (в 11.00 по Москве) на платформе онлайн-академии АТОР.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

Доктор Мясников усомнился в скором появлении вакцины от коронавируса
Доктор Мясников усомнился в скором появлении вакцины от коронавируса
В Германии потребовали ответа от Медведчука из-за Библии Гутенберга
В Германии потребовали ответа от Медведчука из-за Библии Гутенберга
27 июня пройдет Всероссийский «Выпускной вечер» онлайн
27 июня пройдет Всероссийский «Выпускной вечер» онлайн
Раскрыта смертельная опасность коронавируса для детей
Раскрыта смертельная опасность коронавируса для детей
Итальянка, выигравшая полотно Пикассо в лотерею, предлагает его музеям
Итальянка, выигравшая полотно Пикассо в лотерею, предлагает его музеям
«Кванториум Камчатка» открывает набор детей на летние дистанционные курсы интенсивного обучения
«Кванториум Камчатка» открывает набор детей на летние дистанционные
"Патриот России". Супруга Малкина о критике мужа из-за гражданства США
"Патриот России". Супруга Малкина о критике мужа из-за гражданства США
ЕР готова к сотрудничеству с новыми партиями, если они будут эффективны
ЕР готова к сотрудничеству с новыми партиями, если они будут
Польская студентка донесла на профессора, верящего в дружбу с Россией
Польская студентка донесла на профессора, верящего в дружбу с Россией
Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года
Победа в кармане? Трампу сулят переизбрание, прогноз уже сбывался
Победа в кармане? Трампу сулят переизбрание, прогноз уже сбывался
США обвинили Россию в печати фальшивой валюты на миллиард долларов для Ливии
США обвинили Россию в печати фальшивой валюты на миллиард долларов

Топ на сегодня

Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех жертв
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех
Десять миллионов российских семей получат выплаты на детей 1 июня
Десять миллионов российских семей получат выплаты на детей 1 июня
В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров
В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров

Еще по теме

В России провели более 6,6 млн тестов на COVID-19
В России сделали более 2,7 млн тестов на коронавирус
В России провели более 5,2 миллиона тестов на коронавирус
Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов