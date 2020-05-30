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Больше, чем болезнь. Лукашенко высказался о "составляющих" коронавируса

Больше, чем болезнь. Лукашенко высказался о "составляющих" коронавируса
Пандемия коронавируса является болезнью наполовину, все остальное в ней – политика. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В пятницу белорусский президент посетил Минский тракторный завод. Заявление о коронавирусе было сделано в ходе общения с работниками предприятия.


"Я по-прежнему придерживаюсь одного принципа: это больше, чем болезнь. Болезнь занимает половину, может, и меньше. Все остальное – это политика", – приводит слова главы государства его пресс-служба.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев коронавируса, умерли более 350 тысяч человек. В Белоруссии выявлено почти 40 тысяч случаев заболевания.


сообщило, что глава белорусского государства призвал Минздрав "лучше спасать" от COVID-19.
# Политика
По материалам: ria.ru

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