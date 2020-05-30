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Бритни Спирс представила в Сети трек "Mood ring"

Бритни Спирс представила в Сети трек "Mood ring"
Американская певица Бритни Спирс выпустила бонусный трек "Mood ring" из ее альбома Glory (2016 год). Ранее песня была доступна только в Японии, сообщает Billboard.

Суперзвезда показала и новую обложку альбома. На фотографии исполнительница лежит в пустыне, а рядом с ней разбросаны цепи.

"Все, что вы попросили, мы сделали", — написала Бритни Спирс в инстаграме.

Теперь "Mood ring", созданный ди-джеем Mustard, можно послушать или скачать на всех цифровых платформах.


возглавил музыкальный чарт на платформе iTunes.

Первоначально пластинка занимала пятое место, но позже поднялась на первое среди поп-альбомов, опередив студийник Мэрайи Кэри Charmbracelet (2002 год), сборник хитов Throwback Tunes: 80s, мини-альбом Мадонны I don't search I find, альбом Эда Ширана X и другие.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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